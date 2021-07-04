انتهت كوبا أمريكا - الأرجنتين (3) (0) الإكوادور.. التانجو يواجه كولومبيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين والإكوادور في آخر مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2021.

الفائز من المباراة سيواجه كولومبيا في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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نهاية اللقاء

ق 92: جووووووول ميسي من ركلة حرة مباشرة من على منطقة الجزاء يسجل هدف الارجنتين الثالث.

ق 90: بطاقة حمراء لبيدرو هانكابي بعد عرقلة دي ماريا المنفرد.

ق 86: دي ماريا يضغط ويخطف الكرة من مدافع الإكوادور لتصل لميسي الذي يمرر للاوتارو فيسدد كرة في أعلى الشباك.

ق 64: عرضية من الجهة اليمنى تمر من الجميع في الإكوادور ويبعدها مارتينيز لركنية.

ق 60: ضغط من الإكوادور بحثا على التعادل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: عرضية من الجهة اليمنى يقابلها فالنسيا الغير مراقب داخل الـ 6 ياردات لكن رأسيته جاءت ضعيفة وبعيدة عن المرمى.

ق 45: ركلة ثابتة نفذها ميسي داخل منطقة الجزاء قابلها نيكولاس جونزاليس برأسية تصدى لها الحارس ومن ثم تابع الكرة لكن الحارس أبعدها لركنية ببراعة.

ق 39: جوووول أول في اللقاء، نيكولاس جونزاليس ينفرد بالحارس الذي يعرقله لكن الكرة تصل إلى ميسي خارج منطقة الجزاء ليمرر إلى رودريجيو دي بول ويسدد في الشباك.

ق 38: عرضية من الجهة اليسرى تمر من فوق رأس فالنسيا ثم لاعب آخر والمرمى خالٍ.

ق 24: عرضية من الجهة اليمنى تصل إلى مينديز الذي يسدد على الطائر من خارج منطقة الجزاء ويتصدى لها مارتينيز ببراعة.

ق 23: القائم الأيمن يتصدى لميسي.. انفراد تام لليونيل بعد تمريرة خاطئة من المدافع ويسدد كرة أرضية على يمين الحارس ترتد من القائم ويشتت الدفاع.

ق 17: ركنية من ميسي يتسلمها بتزيا ويسدد كرة على الطائرة في الشباك الخارجية.

ق 16: لاوتارو يتابع تسديدة ميسي لكن المدافع يضع قدمه في الوقت المناسب ويحول الكرة لركنية.

ق 10: ضغط أرجنتيني ومحاولات وسط بسالة دفاعية من الإكوادور

بداية المباراة