غريب يشرح أسباب ضم الونش للأولمبياد وعدم اختيار عبد القادر.. وكيف سيحدد القائد

السبت، 03 يوليه 2021 - 23:49

كتب : FilGoal

شوقي غريب - مصر الأولمبي

شرح شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أسباب اختياره لمحمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك للانضمام لقائمة الفراعنة في أولمبياد طوكيو.

وقال غريب عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "اختيار حجازي والونش لقائمة الأولمبياد بسبب عدم مشاركة الثلاثي الأساسي للمنتخب الأولمبي محمد عبد السلام وأحمد بيكهام وأسامة جلال في الدوري بشكل مستمر".

وأضاف "قررت ضم الونش لقائمة الأولمبياد بعدما تأكد عدم مشاركة محمد صلاح".

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وعن ضم عبد الرحمن مجدي رغم عودته من الإصابة قال: "عبد الرحمن أحد عناصر المنتخب الأولمبي وساهم في التأهل للأولمبياد وشارك في الفوز على البرازيل وتابعنا برنامجه العلاجي بشكل مستمر مع الإسماعيلي وإيهاب جلال الذي أكد لنا أنه سليم وجاهز بنسبة 100% وهو يستحق التواجد في الأولمبياد لأنه بدأ المشوار معنا من البداية".

وانتقل للحديث عن عدم اختيار أحمد عبد القادر لاعب سموحة قائلا: "الأولولية في مركز صانع الألعاب كانت لـ ناصر ماهر الذي يشارك مع المنتخب منذ فترة طويلة".

وتحدث عن لاعبي المنتخب الأولمبي من الأهلي وخوضهم لنهائي إفريقيا وشرح: "موسيماني له الأولوية في اختيار اللاعبين الذي سيعتمد عليهم في نهائي إفريقيا وبعد ذلك ستلحق هذه المجموعة بالمنتخب في طوكيو".

وأخيرا انتقل للحديث عن شارة قيادة المنتخب قائلا: "أفضل نظام الأقدمية ولكن في بعض الأحيان يكون الاختيار بالتوافق بين الجميع".

وأتم تصريحاته "عندما عدنا إلى الأقدمية وجدنا أن حجازي هو القائد وبعده رمضان صبحي ثم محمد الشناوي".

واختار شوقي غريب الثلاثي محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش للانضمام للمنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

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