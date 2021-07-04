ماجواير: وصولنا لنصف نهائي كأس العالم والـ يورو يثلج الصدر

يرى هاري ماجواير مدافع منتخب إنجلترا بأن التأهل لنصف نهائي يورو 2020 بعد نصف نهائي كأس العالم 2018 "يثلج الصدر" بالنسبة له.

وفاز منتخب إنجلترا على أوكرانيا بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهم في ربع نهائي يورو 2020 على ملعب الأولمبيكو في إيطاليا.

قال ماجواير في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس بعد المباراة: "وصولنا لنصف نهائي كأس العالم وبعدها نصف نهائي اليورو، شيء جميل يثلج الصدر، خصوصا بتلك الطريقة وتسجيل أربعة أهداف، وعلينا بالاستمرارية والتحسن".

واستمر "لدينا ثقة في أنفسنا. الشوط الأول كان صعبا بعض الشيء، ولكن الهدف الثاني سهل علينا المأمورية وأعطانا حرية اللعب وجعلنا نهيمن على المباراة".

وسجل هاري ماجواير الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا برأسية قوية بعد دقائق قليلة من بداية الشوط الثاني.

وأتم "الفوز كان مستحقا الليلة وقدمنا أداء رائعا، الأن سنرتاح ونخوض مباراة نصف النهائي".

ويلتقي منتخب إنجلترا مع الدنمارك في مباراة تصف النهائي يوم الأربعاء 7 يوليو على ملعب ويمبلي في إنجلترا".