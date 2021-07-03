خرجت الأسود الثلاثة الإنجليزية من القفص لتلتهم منتخب أوكرانيا وفازت عليه برباعية دون رد، في ربع نهائي بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر أوكرانيا إنجلترا

وافترس منتخب إنجلترا نظيره أوكرانيا برباعية في المباراة التي أقيمت بملعب الأولمبيكو في روما عاصمة إيطاليا.

ليكون الفوز برباعية هو الأكبر في تاريخ منتخب إنجلترا في بطولات اليورو.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى نصف النهائي ليواجه الدنمارك في ملعب ويمبلي، بعدما فاز منتخب الدنمارك على التشيك بهدفين مقابل هدف.

وواصل منتخب إنجلترا الحفاظ على نظافة شباكه منذ انطلاق البطولة وخلال 5 مباريات متتالية.

رباعية إنجلترا سجلها هاري كين هدفين، وهدف لكل من هاري ماجواير وجوردان هندرسون.

وصف المباراة

استعاد منتخب إنجلترا صانع ألعابه ماسون ماونت في التشكيل الأساسي للمباراة بعدما غاب عن مباراتي التشيك وألمانيا بسبب بروتوكولات فيروس كورونا.

كما شارك جادون سانشو المنضم حديثا لمانشستر يونايتد أساسيا في مركز الجناح الأيمن بدلا من بوكايو ساكا.

هدف مبكر

لم ينتظر منتخب إنجلترا سوى 4 دقائق ليسجل الهدف الأول في شباك أوكرانيا عن طريق القائد هاري كين بعدما تلقى تمريرة رائعة من ستيرلينج وضعته في مواجهة المرمى الأصفر. ليسدد بشكل مباشر في الشباك.

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المنتخب الإنكليزي يكشّر عن أنيابه 🦁🦁🦁 مبكّراً بافتتاح التسجيل أمام أوكرانيا 🇺🇦 بهدف من توقيع ✒️هاري كاين#يورو2020 #أوكرانيا_إنكلترا pic.twitter.com/aDdgTqGZuh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 3, 2021

ورد منتخب أوكرانيا بهجمة سريعة في الدقيقة 16 وانطلاقة من المهاجم يارمتشوك الذي سدد كرة قوية أبعدها جوردان بيكفورد لركلة ركنية.

وأطلق ديكلان رايس تسديدة صاروخية من أمام منطقة الجزاء لكن حارس أوكرانيا أبعد الكرة ببراعة ومنعه من إضافة الهدف الثاني لإنجلترا.

وتلقى منتخب أوكرانيا ضربة قوية بإصابة سيرجي كريفتسوف الذي غادر الملعب وشارك بدلا منه فيكتور تسيانكوف في الدقيقة 35.

لينتهي الشوط الأول بتقدم إنجلترا بهدف دون رد.

شوط ثاني حاسم

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني حصل هاري كين على ركلة حرة مباشرة من ناحية اليسار تولى تنفيذها لوك شاو.

وأرسل لوك شاو عرضية متقنة على رأس هاري ماجواير الذي وضع الكرة بضربة رأسية قوية في شباك أوكرانيا مسجلا الهدف الثاني للإنجليز في الدقيقة 46.

الأسود تمزق أوكرانيا

واستمر لوك شاو في التألق وتلقى تمريرة بكعب القدم من ستيرلينج أرسل بعدها عرضية رائعة على رأس هاري كين الذي قابلها بضربة رأسية ووضع الكرة من بين قدمي حارس أوكرانيا في الشباك مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 50.

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هاري كاين ينهي التشويق 🤩ويوقّع ثالث أهداف إنكلترا في شباك 🥅 أوكرانيا 🇺🇦! #يورو2020 #أوكرانيا_إنكلترا pic.twitter.com/KOh3UE2Pyp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 3, 2021

ودخل جوردان هندرسون إلى أرض الملعب بدلا من ديكلان رايس في الدقيقة 57.

هاري كين كاد يسجل "الهاتريك" بعدما سدد كرة مرتدة مباشرة بالقدم اليسرى لكن الحارس أبعدها ببراعة إلى ركنية.

ونفذ ماونت الركنية بإتقان على رأس البديل هندرسون الذي قابل الكرة بضربة رأسية قوية سجل منها هدف إنجلترا الرابع في الدقيقة 63.

الهدف هو الأول لقائد ليفربول بقميص منتخب إنجلترا طوال مسيرته الدولية.

بعدها أجرى جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا التبديل الثاني والثالث بنزول ماركوس راشفورد وجودي بيلينجهام بدلا من ستيرلينج وكالفين فيليبس.

وغادر هاري كين الملعب بعدما وصل لهدفه الثالث في البطولة، وشارك بدلا منه دومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون.

وسدد يفن ماكارينكو كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن بيكفورد واصل تألقه ورفض أن تسكن شباكه الهدف الأول في اليورو وتصدى لها ببراعة.

ومرت الدقائق المتبقية دون أي تغير في النتيجة لتفوز إنجلترا وتتأهل لنصف النهائي لأول مرة منذ عام 1996.