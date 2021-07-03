شقيقه لـ في الجول: حالة خالد مهدي استقرت بعد الغيبوبة.. ويحتاج الدعاء

كشف حسام مهدي شقيق خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، عن تطورات الحالة الصحية لشقيقه.

وقال خالد مهدي في تصريحات لـFilGoal.com: "خالد مهدي يعاني مشاكل صحية منذ عدة أشهر. وفي منتصف شهر رمضان تعرض لغيبوبة، واتضح أنه يعاني مشاكل في الكبد، ويحتاج لزراعة كبد".

وأضاف "مع الأسف، فإن حالته الصحية لا تسمح حاليا بزراعة كبد".

مهدي أكمل "أمس الجمعة، تعرض خالد مهدي لغيبوبة جديدة ونقلوه إلى المستشفى، والآن استقرت حالته بعض الشيء".

وأتم "مع الأسف إذا تكرر الأمر كثيرا، فقد يكون خطرا على حياته. نحاول إيجاد حل، وأطلب منكم الدعاء له".

كان خالد مهدي قد صرح تليفزيونيا يوم 31 مايو الماضي، بأنه يمر بأزمة صحية وسيخضع لجراحة، وطالب الجميع بالدعاء له.

أسرة FilGoal.com تتمنى الشفاء العاجل لـ خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي.