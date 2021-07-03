تدريبات تأهيلية خاصة لثلاثي الإسماعيلي

السبت، 03 يوليه 2021 - 22:19

كتب : ياسر الشريف

تدريبات الإسماعيلي

خصص الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال تدريبات خاصة لعبد الرحمن مجدي، وحسين السيد، وعبد الله جمعة خلال المران الأساسي للفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويحاول الجهاز الفني تجهيز الثلاثي لضمه لقائمة الفريق التي ستواجه الاتحاد السكندري، بعد شفائه من الإصابات التي لحقت به.

كما شهد المران تدريبات بدنية شاقة تحت قيادة علي طه مدرب الفريق بالإضافة إلى تدريبات على الاستحواذ والتحرك بدون كره واخرى تكتيكية هجومية قادها إيهاب جلال.

أخبار متعلقة
محمد صبحي لـ في الجول: أنباء اعتزالي لزعزعة استقرار الإسماعيلي.. طموحنا يزيد مع كل فوز مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: الفوز حتى آخر مباراة في الدوري هدفنا إيهاب جلال: الإسماعيلي مازال أمامه الكثير

في حين تولى التدريبات على التنظيم الدفاعي حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الذي اختص عبد الله جمعة بتعليمات خاصه.

وشاهد التدريبات علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية، وعماد سليمان المشرف العام على الفريق.

ويلتقي الإسماعيلي مع فريق الاتحاد السكندري يوم الاثنين 5 يوليو على إستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي حسين السيد عبد الله جمعة
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس فاركو يكشف حقيقة استقدام داني ألفيش للدوري المصري 4 دقيقة | الدوري المصري
غريب يشرح أسباب ضم الونش للأولمبياد وعدم اختيار عبد القادر.. وكيف سيحدد القائد 5 دقيقة | طوكيو 2020
الأسد فك 59 دقيقة | يورو 2020
كرة يد - أنجيه يعلن ضم محمد علي حارس الزمالك السابق ساعة | رياضات أخرى
شقيقه لـ في الجول: حالة خالد مهدي استقرت بعد الغيبوبة.. ويحتاج الدعاء ساعة | الدوري المصري
تدريبات تأهيلية خاصة لثلاثي الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
الشرقية للدخان لـ في الجول: لن نشارك في الممتاز من أجل الأداء المشرف ساعة | الدوري المصري
تعرف على الصاعدين للممتاز والهابطين للدرجة الثالثة 2 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 3 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 4 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين
قد ينال إعجابك