تدريبات تأهيلية خاصة لثلاثي الإسماعيلي

خصص الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال تدريبات خاصة لعبد الرحمن مجدي، وحسين السيد، وعبد الله جمعة خلال المران الأساسي للفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويحاول الجهاز الفني تجهيز الثلاثي لضمه لقائمة الفريق التي ستواجه الاتحاد السكندري، بعد شفائه من الإصابات التي لحقت به.

كما شهد المران تدريبات بدنية شاقة تحت قيادة علي طه مدرب الفريق بالإضافة إلى تدريبات على الاستحواذ والتحرك بدون كره واخرى تكتيكية هجومية قادها إيهاب جلال.

في حين تولى التدريبات على التنظيم الدفاعي حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الذي اختص عبد الله جمعة بتعليمات خاصه.

وشاهد التدريبات علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية، وعماد سليمان المشرف العام على الفريق.

ويلتقي الإسماعيلي مع فريق الاتحاد السكندري يوم الاثنين 5 يوليو على إستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.