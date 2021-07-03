كيير: إريكسن يعلم أننا نلعب من أجله

صرح سيمون كيير قائد منتخب الدنمارك أن جميع أعضاء الفريق يلعبون من أجل إريكسن.

وفاز منتخب الدنمارك على التشيك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما في ربع نهائي يورو 2020 على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان.

وقال كيير في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس بعد المباراة: " سعيد بالفوز. المباراة كانت صعبة ومعقدة".

واستمر "اعتقد أن التشيك فريق قوي يلعب بكثافة واندفاع كبير، وكنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة للغاية".

وأوضح "خلال المباراة كان علينا أن ندافع وأن نقارب بين الخطوط والآن نحن نستمتع بتلك اللحظة".

وتابع "رسالتي لإريكسن؟ هو يعرف كل شيء، لماذا نلعب ونقدم كل شيء، هو يعلم أننا نلعب من أجله".

كان كريتسيان إريكسن قد تعرض لتوقف نبضات قلبه في المباراة الأولى من دور المجموعات أمام فنلندا والتي انتهت بفوز فنلندا بهدف دون مقابل".

وأضاف "أعتقد أننا نأخذ كل مباراة على حدة، وأننا فريقا قوي ومن الصعب جدا أن نخسر، لأننا بكل تأكيد لدينا الجودة لتحقيق الفوز ومن الصعب التسجيل علينا".

وأتم "مرتاحون وسنستمتع بتلك الليلة، ونبدأ تدريجيا بالتعافي والاستعداد للمباراة المقبلة بعد أربعة أيام".

ويلتقي منتخب الدنمارك مع الفائز من أوكرانيا وإنجلترا في دور نصف النهائي.

وستقام المباراة على ملعب ويمبلي في إنجلترا يوم الأربعاء 7 يوليو.