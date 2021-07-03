بعد إنجاز الصعود.. قائد كوكاكولا لـ في الجول: السر في الالتزام

قال أحمد الحسيني قائد فريق كوكاكولا إن الالتزام والانضباط كانا السببين الرئيسيين في تأهل فريقه للدوري المصري الممتاز لأول مرة في التاريخ.

بعدما فاز كوكاكولا يوم الجمعة على مضيفه الترسانة بهدف اقتنص بطاقة الصعود للممتاز بعد منافسة شرسة مع الداخلية.

وصرح الحسيني لـFilGoal.com:"غرفة الملابس من أسرار صعود كوكاكولا، هناك التزام ومن يتأخر دقيقة يعاقب، لا فارق بين لاعب انضم من الدوري الممتاز أو الدرجة الثالثة، الكل سواسية في منظومة ناجحة".

بينما أوضح رضا الويشي مهاجم الفريق "الكل كان سعيدا بي في كوكاكولا بعدما استغنى زد عني، المدرب تامر مصطفى منحني ثقة كبيرة وكان يحمسني باستمرار للتسجيل".

وأوضح محمد ميلا حارس المرمى "لا أنسى ما قاله الويشي حين انضم لنا في يناير، أكد أننا سنصعد، ومثله فعل المدرب تامر مصطفى في أولى مبارياته مع الفريق".

ولحق كوكاكولا بفاركو الذي صعد للدوري الممتاز يوم الخميس بعد تصدره لمجموعة بحري.

ويسدل الستار على الموسم الجاري من دوري الدرجة الثانية اليوم بالجولة الأخيرة من مجموعة الصعيد التي يتنافس فيها الشرقية للدخان مع الألومنيوم والمنيا على الصعود للممتاز.