كم هدفا يحتاج أحمد علي لدخول نادي الـ 100 في الدوري المصري

أصبح أحمد علي كامل مهاجم البنك الأهلي أقرب ليكون عاشر لاعب يدخل نادي المائة في الدوري المصري الممتاز.

رفع أحمد علي (35 عاما) رصيده من الأهداف إلى 91 هدفا وبات على بُعد 9 أهداف من دخول قائمة العظماء.

ويتألق أحمد علي مؤخرا بقميص البنك الأهلي إذ سجل 5 أهداف في 4 مباريات متتالية ساهمت في خروج الفريق من مثلث الهبوط.

وسجل أحمد علي الموسم الجاري في شباك الإنتاج الحربي ووادي دجلة وسموحة وإنبي وطلائع الجيش والمصري.

في أغسطس الماضي كشف FilGoal.com عدد أهداف أحمد علي الحقيقي وكان حينها 77 عندما كان يلعب بقميص إنبي. (طالع التفاصيل)

ومنذ ذلك الحين سجل 5 أهداف مع الفريق البترولي، ثم أضاف لها 9 بقميص البنك الأهلي رافعا رصيده إلى 91 هدفا.

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البنك الأهلي يتخطى المصري بثنائية نظيفة ⚽

🟠 أحمد على ٢٥'

🟠 كريم بامبو ٨٩' #الدوري_على_WATCHiT https://t.co/Xc24NnJ3mb pic.twitter.com/vJhV5aGXfq — WATCH iT! (@WatchiTMENA) July 2, 2021

وأصبح أحمد علي على بُعد هدف واحد من معادلة رقم حمدي عبد الفتاح لاعب الترسانة السابق.

وحال عادل أو تخطى الرقم فسيكون أحمد علي أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الدوري دون دخول نادي المائة، لكن الفرصة سانحة للسير على خطى من سبقوه بكل تأكيد.

وجاء سجل أهداف أحمد علي:

-بترول أسيوط (0 أهداف)

-الإسماعيلي (19 هدفا)

-الزمالك (13 هدفا)

-المقاولون العرب (43 هدفا) – الهداف التاريخي للمقاولون في الدوري.

-بيراميدز (0 أهداف)

-إنبي (7 أهداف)

-البنك الأهلي (9 أهداف) – الهداف التاريخي للبنك الأهلي في الدوري (حتى الآن)

قد يحتاج أحمد علي لموسم آخر من أجل تحقيق الحلم ودخول نادي المائة أو قد يجعل الأمر ممكنا إذا سجل 9 أهداف في الجولات الـ 8 المتبقية من الموسم الحالي.

وإليكم قائمة أعضاء نادي المائة في الدوري المصري:

1- حسن الشاذلي 173 هدفا

2- حسام حسن 168 هدفا

3- السيد الضظوي 127 هدفا

4- مصطفى رياض 122 هدفا

5- عبد الله السعيد 111 هدفا (لا زال الرقم مرشحا للزيادة)

6- محمود الخطيب 109 هدفا

7- أحمد الكاس 107 هدفا

8- محمد أبو تريكة 106 هدفا

9- جمال عبد الحميد 101 هدفا

فمتي سيصبح أحمد علي عاشر المنضمين لقائمة نادي المائة؟ أهدافه هي من ستجيب على هذا السؤال.