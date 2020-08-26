في الجول يكشف عدد أهداف أحمد علي الحقيقي في الدوري.. عادل أسطورة الزمالك

كم عدد أهداف أندي كارول تاريخيا في الدوري الإنجليزي؟ سؤال لا تحتاج إلا مراجعة أحد مواقع الإحصائيات لمعرفة إجابته.

كم عدد أهداف أحمد علي مهاجم إنبي في الدوري المصري تاريخيا؟ لا يمكنك الحصول على إجابة موثقة 100% على سؤال كهذا في مصر. سيكون الأمر أصعب إذا كان السؤال حول مسعد نور مثلا أسطورة المصري في السبعينيات والثمانينيات.

في مصر يوجد مصادر للأرقام والإحصائيات. موقع EgyptianFootball التابع للمؤرخ الرياضي دكتور طارق السعيد، وإذا كانت الأرقام في حقبة زمنية قريبة، فيمكنك الرجوع أيضا لموقع Transfer Market الإنجليزي، ويوجد أيضا موقع Mundial11.

كل تلك المصادر ليست رسمية لما أنها ليست تابعة لاتحاد الكرة، وإن كانوا يشكرون على مجهودهم الفردي للتوثيق في غياب الوثائق الرسمية.

الحالة الحالية

في الأيام الأخيرة، سجل أحمد علي كامل مهاجم إنبي هدفين في مباراتين متتاليتين أمام الإنتاج الحربي وأسوان.

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بعد الهدفين، وحسب EgyptianFootball وصل أحمد علي للهدف الـ74 في الدوري، فيما وصل للهدف الـ75 حسب موقع Transfer Market.

FilGoal.com استند لأرقام EgyptianFootball.com في إبراز رقم أحمد علي الجديد، لكن هذا الرقم لم يكن حقيقيا.

أحمد علي وثق أهدافه، وينقلها لكم FilGoal.com وقد اتضح بأن عدد أهدافه الحقيقية 77 هدفا في الدوري وليس 74 هدفا.

صاحب الـ34 عاما بين قلائل في مصر من اللاعبين، يهتم جدا بأرقامه الشخصية ويوثقها بنفسه. أرسل نٌسخة منها لـFilGoal.com ونحن قُمنا بباقي المهمة للتحقق من سبب التضارب بين الأرقام.

سبب التضارب

بعد المقارنة بين الأرقام المدونة على الإنترنت، وأرقام أحمد علي التي وثقها بنفسه. وجدنا التالي.

أهداف أحمد علي مع المقاولون العرب 43 هدفا وليس 41 هدفا فقط. يوجد هدف في مرمى الشرقية، سجله أحمد علي، لكن المواقع احتسبته لصالح أحمد علي الظهير الأيمن وزميله وقتها بسبب اختلاط الأسماء.

هدف آخر سجله أحمد علي في شباك أسوان، لكن الإخراج التليفزيوني يٌظهر كأن محمد ناجي "جدو" هو من احتسبه. الحكم احتسب الهدف لـ أحمد علي حسب أحمد علي وجدو، لكن المواقع كانت تحتسبه لمحمد ناجي "جدو".

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بعد التحقق، وجدنا أيضا بأن أهداف أحمد علي مع الزمالك 13 هدفا وليس 11 هدفا. موقع ترانسفير ماركت لم يحتسب هدفي اللاعب مع الزمالك أمام سموحة وبتروجت في الدورة المجمعة بعد دوري المجموعتين موسم 2013/2014.

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وأخيرا، يوجد هدف آخر غير محتسب لأحمد علي رٌفقة الإسماعيلي. هدف كان في لقاء الزمالك غير المكتمل والذي انتهى شوطه الأولى 2-2 قبل اتفاق الفريقين على عدم إكمال اللقاء تضامنا مع ضحايا أحداث بورسعيد بين المصري والأهلي.

**المباريات غير المكتملة، يُحتسب أهدافعا أيضا لمن سجلوها. مثال: هدف شريف أشرف مع الزمالك في مرمى المصري موسم 2007/2008 قبل إلغاء المباراة بسبب الشغب الجماهيري.

بالتالي وبعد المراجعة، أهداف أحمد علي في الدوري حتى الآن 77 هدفا.

أهداف علي في بطولة الدوري فقط موزعة كالتالي:

-بترول أسيوط (0 أهداف)

-الإسماعيلي (19 هدفا)

-الزمالك (13 هدفا)

-المقاولون العرب (43 هدفا) – الهداف التاريخي للمقاولون في الدوري.

-بيراميدز (0 أهداف)

-إنبي (هدفين)

وبذلك يتجاوز علي أهداف أسامة خليل نجم الإسماعيلي والنادي المصري السابق، فيما يفصله هدفا واحدا عن معادلة رقم صالح سليم وعلي خليل أسطورتا الأهلي والزمالك صاحبا الـ78 هدفا.

وسجل علي بذلك في الدوري المصري للموسم الـ11 على التوالي منذ موسم 2009 - 2010.

أحمد علي لم يسجل في الدوري بقمصان بيراميز، ووادي دجلة، وبترول أسيوط. وسبق للاعب الاحتراف في نادي الهلال السعودي، إذ سجل هدفين هناك في بطولة الدوري السعودي.

ويحتاج أحمد علي 5 مواسم أخرى من التسجيل، ليكون هو أكثر لاعب سجل أهداف في الدوري المصري بمواسم متتالية.

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وإجمالا، سجل أحمد علي في مسيرته 107 أهداف باحتساب أهدافه في بطولات الكأس، ودوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وأهدافه رفقة الهلال السعودي، وخمسة أهداف رفقة منتخب مصر في 10 مباريات دولية.

أحمد علي أيضا حصد جائزة هداف الدوري المصري لموسم 2019/2020 برصيد 18 هدفا، كما حصد بطولة دورة حوض النيل رفقة منتخب مصر، وكان فردا في قائمة المنتخب لبطولة أمم إفريقيا 2019.

FilGoal.com يتمنى في النهاية لـ أحمد علي استمرار التألق وإكمال مسيرته حتى عبور حاجز المائة هدف وأن يكون عضوا جديدا في نادي المائة للدوري المصري.