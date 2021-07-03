شوقي غريب يتحدث عن اختيار الشناوي وعبد الرحمن مجدي والمستبعدين وشارة قيادة المنتخب الأولمبي

تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي على اختيارات القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك موقف لاعبي الأهلي من السفر لليابان، ومن سيرتدي شارة القيادة.

كما تطرق للحديث عن موقف المستبعدين وإمكانية انضمامهم للمنتخب، وأسباب تواجد عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي رغم غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وكل ما يلي قاله شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عبر قناة أون تايم سبورتس:

طالع قائمة منتخب مصر الأولمبي (من هنـــــــــــــا).

محمد الشناوي

"محمد الشناوي كان ضمن أولوياتنا في قائمة المنتخب الأولمبي، وآجلنا إعلان اختياره لحين تأكد وصول الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا".

"تحدثت مع الشناوي عقب مباراة بيراميدز والأخطاء واردة في كرة القدم ، ونتعلم منها وبالتأكيد لن يتكرر، وهو حارس مرمى مصر الأول ولا خلاف في ذلك".

"قيدنا الأسماء في مارس الماضي، في حراسة المرمى وضعنا الشناوي ومحمد أبو جبل لأنه كان الحارس الثاني للمنتخب لكنه يغيب حاليا، ولم أضع حارسا بديلا لمحمد الشناوي في المنتخب حال فشل انضمامه إلى المنتخب الأولمبي".

وصول رباعي الأهلي

"اللجنة المنظمة أخبرتنا أنه إذا وصل لاعبو الأهلي يوم 19 يوليو إلى طوكيو فأنهم سيغيبون عن اللقاء الأول ضد إسبانيا، فكان لابد من الحصول على استثناء خاصة مع صعوبة خوض المباريات بحارس واحد فقط دون بديل".

"قائمة المنتخب الأولمبي في الأولمبياد تضم 22 لاعبا، وسأخوض كل مباراة بـ 18 لاعبا فقط واستبعد 4، أي أن الكل متاح طوال البطولة ولن استبعد أي اسم، وهو قرار استثنائي بعدما وصلنا أمس خطاب من اللجنة المنظمة وخاص بالنسخة الحالية فقط، بالتالي بإمكاننا اختيار العناصر الأمثل للمباراة حسب الظروف".

"لاعبو الأهلي سيصلون إلى طوكيو يوم 18 يوليو عقب نهائي دروي الأبطال، وأمامنا 15 يوما نرتب فيهم كل شيء لدراسة أفضل وأنسب الطرق لوصول لاعبي الأهلي".

"البعثة المصرية بالكامل لن تختلط مع أي بعثة أخرى لمدة 3 أيام منذ وصولها إلى اليابان ومن ثم ستجري فحوصات طبية، نستهدف تواجدهم معنا يوم 18 من أجل أن تنتهي الفحوصات يوم 21 ويتاح لهم المشاركة يوم 22 ضد إسبانيا".

وتضم قائمة منتخب مصر الأولمبي رباعي الأهلي وهم: محمد الشناوي – أحمد رمضان "بيكهام" – أكرم توفيق – ناصر ماهر.

المستبعدون

"أحمد حمدي عبد القادر جناح سموحة سيكون الخيار رقم واحد للتعويض إذا أصيب لاعب في الهجوم، وكذلك محمد صادق لاعب الإسماعيلي في خط الوسط".

تواجد عبد الرحمن مجدي

"عبد الرحمن مجدي شارك مع المنتخب آخر مرة في الدورة الودية ضد البرازيل وكوريا الجنوبية وغاب عن المعسكر الأخير، نسقنا مع الجهاز الفني والطبي للإسماعيلي في الفترة الأخيرة حول تدريبات اللاعب وكل شيء يخصه".

"اطمئننت على حالة اللاعب وإمكانية مشاركته مع الفريق خاصة أننا سنخوض أول مباراة بعد 20 يوما من الآن ومن الممكن أن احتاجه وهو عنصر ساهم في الفوز بالبطولة الإفريقية ويلعب بقدمه اليسرى وساهم في الفوز على البرازيل وديا سابقا".

"بعدما تأكدت من وجوده تحت قيادة مدرب باسم إيهاب جلال وتعافيه من إصابته وتأكدت من كل شيء بخصوصه من خلال تقارير فنية وطبية، فمن التقدير أن يتواجد معنا، وأتمنى أن يواصل مسيرته معنا، وأتوقع أن يكون مفاجأة البطولة".

ولم يخض عبد الرحمن مجدي سوى 7 دقائق فقط ضد المصري في 2021 منذ إصابته في الجولة الثانية في الدوري الموسم الحالي.

المحترفون

"الشناوي بالإضافة لأحمد حجازي ومحمد صلاح كانوا الأسماء الأساسية المرشحة للقائمة".

"وجود محمد صلاح وهو أحد أفضل لاعبي العالم، ومصطفى محمد بعد تألقه كان سيضع قوة للمنتخب الأولمبي كبيرة على مستوى الوسط العالمي، الخصم كان سيعرف خطورة صلاح وكنا سنتعمد على خطط مختلفة".

"تريزيجيه كان ضمن الأسماء المرشحة لكن الإصابة منعته من التواجد".

"حاليا أحمد حجازي قائد المنتخب الأولمبي، ورمضان صبحي أخبرني أنه سيتواجد مع حجازي في نفس الغرفة، وهذه هي روح رمضان".

"القيادة فن ولها ناسها، ارتديت شارة منتخب مصر وسط جيل عظيم، ومتأكد أن رمضان في البطولة سيؤدي وسيرتدي الشارة في بعض المباريات ومن الممكن الشناوي أيضا، الأهم الوصول للهدف الذي نريده".