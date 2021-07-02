قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 19:05

كتب : FilGoal

شوقي غريب - تتويج مصر الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قائمته المستدعاة لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة كل من الأرجنتين وأستراليا وإسبانيا.

وشهدت القائمة ضم ثلاثة لاعبين فوق السن وهم محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود حمدي "الونش".

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وشهدت القائمة غياب محمد صلاح ومصطفى محمد بعدما رفض ليفربول وجالاتا سراي ضم اللاعبين للأولمبياد.

القائمة شهدت غياب أحمد عبد القادر لاعب سموحة الذي يقدم موسم جيد أيضا، فيما تواجد عبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي العائد مؤخرا من الإصابة الطويلة.

وتتكون القائمة 22 لاعبا. 18 لاعبا بجانب 4 لاعبين احتياطيين.

ولم يكشف منتخب مصر حتى الآن عن اللاعبين الاحتياطيين الأربعة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد حجازي- محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام- أسامة جلال- أحمد رمضان "بيكهام"- كريم العراقي- كريم فؤاد- أحمد أبو الفتوح

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- ناصر ماهر- إمام عاشور

الهجوم: رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر- صلاح محسن- ناصر منسي- أحمد ياسر ريان

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