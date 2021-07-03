في الدرجة الثانية – مسلسل رحيل المدربين يبدأ في مجموعة القاهرة

السبت، 03 يوليه 2021 - 11:46

كتب : رضا السنباطي

أشرف توفيق - مدرب بورتو السويس

بدأ مسلسل رحيل المدربين في الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة عقب نهاية الموسم.

وانتهى موسم الدرجة الثانية لمجموعة القاهرة بتأهل كوكاكولا لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز. (طالع التفاصيل)

ورحل جمعة مشهور عن تدريب السكة الحديد، فيما ترك أشرف توفيق منصبه في بورتو السويس.

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وصّرح جمعة مشهور لـ FilGoal.com قائلا: "تقدمت باستقالتي عقب ضمان الفريق البقاء في الدرجة الثانية، بعدما تأهلنا من الدرجة الثالثة الموسم الماضي".

وكان جمعة مشهور قد قاد الفريق في بداية الموسم ورحل ثم عاد مجددا.

وإجمالا قاد مشهور الفريق في 11 مباراة، فاز في 7 وتعادل في مباراة واحدة وخسر 3 مباريات.

ومن المنتظر أن يخلف مشهور، أحمد عزمي مجاهد ليكون مديرا فنيا للفريق.

وأنهى السكة الحديد موسمه في المركز 11 برصيد 38 نقطة.

فيما قال أشرف توفيق عقب رحيله عن بورتو السويس لـ FilGoal.com: "لم أحدد وجهتي المقبلة بعد عقب ترك بورتو".

وقاد أشرف بورتو للتأهل من الدرجة الثالثة للثانية، ومن ثم ظل متصدرا جدول الترتيب حتى قبل جولتين على نهاية.

وأنهى بورتو الموسم في المركز الثالث خلف كوكاكولا والداخلية، بفارق 6 نقاط عن الأول.

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