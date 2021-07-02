الـ74 في الدوري.. كوكاكولا يكتب التاريخ بالصعود إلى الممتاز

صعد كوكاكولا رسميا للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه بعدما فاز اليوم الجمعة على الترسانة بهدف دون رد.

وأقيمت المباراة في ملعب نادي الترسانة في الجولة 30 والأخيرة من الدوري الممتاز ضمن منافسات مجموعة القاهرة.

سجل هدف المباراة الوحيد محمد يسري في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.

وفي الوقت ذاته فاز الداخلية على منافسه سرس الليان بهدفين لهدف.

افتتح الداخلية أهداف المباراة عن طريق بنجامين أشيمبونج في الدقيقة 23.

وأدرك سرس الليان التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 52 عن طريق أحمد عصام "شيكو".

وأضاف الداخلية الهدف الثاني في الدقيقة 83 عن طريق أحمد عبد الموجود "بحبح".

بتلك النتائج وصل رصيد كوكاكولا إلى 52 نقطة يتصدر بهم مجموعة القاهرة، ويليه الداخلية برصيد 50 نقطة.

وأصبح كوكاكولا الفريق رقم 74 الذي سيشارك في الدوري الممتاز، ليلحق بفاركو الذي ضمن تأهله للمرة الأولى في تاريخه أمس الخميس.

وتأسس كوكاكولا سنة 2010 وتم تسجيله رسميا في اتحاد الكرة في العام ذاته.

وفي عام 2013 صعد كوكاكولا إلى الدرجة الثالثة مع مدربه معروف عثمان، وفي عام 2017 تأهل للدرجة الثانية مع المدير الفني عيد مرازيق.

وفي الموسم الجاري بدأ كوكاكولا الموسم مع مدربه محمد عبد الله لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق.

ولكنه رحل عن منصبه بعد ست جولات وجاء بدلا منه تامر مصطفى الذي كان قد رحل عن القناة.

وفاز تامر مصطفى في 14 مباراة مع كوكاكولا وتعادل ست مرات وهُزم في أربع لقاءات فقط.

وهبط من تلك المجموعة كل من طنطا والنجوم وسرس الليان وجمهورية الشبين.