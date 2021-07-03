حلبية لـ في الجول: علي ماهر مستمر مع المصري.. وأفضل المشاركة في البطولة العربية

أوضح سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيد موقف علي ماهر من الاستمرار في منصب المدير الفني للفريق.

وتكبّد المصري الخسارة الثانية على التوالي في الدوري بالخسارة من البنك الأهلي بهدفين دون مقابل. (طالع التفاصيل)

وصرّح حلبية لـ FilGoal.com قائلا: "علي ماهر مستمر مع المصري حتى نهاية الموسم ولا نفكر في رحيله".

وأضاف "المدير الفني مستمر حتى نهاية الدوري وعقب نهاية الموسم سيتم الإعلان عن موقف الجهاز الفني".

وأكمل "لا داعي للتوتر، المصري في موقف جيد وهناك بعض الأخطاء نعمل على حلها".

وواصل "أمامنا مباريات قليلة على نهاية الدوري ولا يمكن تغيير الجهاز الفني في الوقت الحالي، عقب نهاية الدوري سيكون هناك تقييم شامل لمستوى بعض اللاعبين الذين لم يقدموا أي مستوى مع الفريق".

وشدد "أفضل المشاركة في البطولة العربية عن البطولات الإفريقي والمحتمل أن يشارك المصري في الكونفدرالية الموسم المقبل".

وأتم موضحا "البطولة العربية لها مميزات عديدة وعوائد مادية جيدة ستساعد النادي مستقبلا، عكس الكونفدرالية التي نعانى منها بسبب تكاليف السفر وإرهاق الرحلات الطويلة".

ويحتل المصري وصافة جدول الترتيب في الدوري المصري برصيد 43 نقطة من 28 مباراة.

ولم يحقق المصري الفوز سوى مرة وحيدة في آخر 5 مباريات بالدوري الموسم الحالي.

وسيحصل الفريق على أكثر من شهر راحة أثناء خوض المنتخب الأولمبي منافسات أولمبياد طوكيو على أن تكون أول مباراة في 8 أغسطس المقبل ضد المقاولون العرب.

video:1