في الجول يكشف طاقم تحكيم جنوب إفريقي لنهائي الكونفدرالية.. ودور لحكم الأبطال

يدير الجنوب إفريقي فيكتور جوميز نهائي الكونفدرالية الإفريقية بين الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في بنين في العاشر من شهر يوليو الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فسوف يعاون فيكتور جوميز، مواطنه زاخيلي سويلا، ومن ليسوتو سورو فاتسواني.

وسيكون الحكم الرابع هو الكونغولي جيان جاك ندالا.

أما منسق المباراة فسيكون الغيني فاه كوندي.

وسيقوم الحكم المصري السابق عصام عبد الفتاح بدور مراقب أداء الحكام.

على أن يكون حكم الفيديو هو الزامبي جاني سيكاوزي، ويساعده الأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس.

على أن يكون الحكم الثاني على الفيديو هو البوروندي باسيفيك ندابيهاوينمانا والذي يدير نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد ذلك بأسبوع بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وسبق لفيتكور جوميز إدارة إياب نهائي الكونفدرالية عام 2018 بين فيتا كلوب والرجاء والتي توج بها الفريق المغربي آنذاك.