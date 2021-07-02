في الجول يكشف طاقم تحكيم جنوب إفريقي لنهائي الكونفدرالية.. ودور لحكم الأبطال

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 21:28

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز - الرجاء المغربي

يدير الجنوب إفريقي فيكتور جوميز نهائي الكونفدرالية الإفريقية بين الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في بنين في العاشر من شهر يوليو الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فسوف يعاون فيكتور جوميز، مواطنه زاخيلي سويلا، ومن ليسوتو سورو فاتسواني.

أخبار متعلقة
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول حكام نهائي إفريقيا إسبانيا توقف الساعات اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول طريقتين لاختيار شارة قيادة المنتخب في طوكيو

وسيكون الحكم الرابع هو الكونغولي جيان جاك ندالا.

أما منسق المباراة فسيكون الغيني فاه كوندي.

وسيقوم الحكم المصري السابق عصام عبد الفتاح بدور مراقب أداء الحكام.

على أن يكون حكم الفيديو هو الزامبي جاني سيكاوزي، ويساعده الأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس.

No description available.

على أن يكون الحكم الثاني على الفيديو هو البوروندي باسيفيك ندابيهاوينمانا والذي يدير نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد ذلك بأسبوع بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وسبق لفيتكور جوميز إدارة إياب نهائي الكونفدرالية عام 2018 بين فيتا كلوب والرجاء والتي توج بها الفريق المغربي آنذاك.

الرجاء شبيبة القبائل في الكونفدرالية
نرشح لكم
أخر الأخبار
زينشينكو: علينا لعب أفضل مباراة في حياتنا ضد إنجلترا 31 دقيقة | يورو 2020
كرة يد - برشلونة يضم علي زين لمدة موسم قابل للتجديد 46 دقيقة | رياضات أخرى
في الدرجة الثانية – مسلسل رحيل المدربين يبدأ في مجموعة القاهرة ساعة | مصر
شوقي غريب يتحدث عن اختيار الشناوي وعبد الرحمن مجدي والمستبعدين وشارة قيادة المنتخب الأولمبي ساعة | طوكيو 2020
حلبية لـ في الجول: علي ماهر مستمر مع المصري.. وأفضل المشاركة في البطولة العربية ساعة | الدوري المصري
دوناروما: اعتقدت أن المباراة لن تنتهي ساعة | يورو 2020
بونوتشي: إيطاليا أظهرت مرة أخرى روحها القتالية ساعة | يورو 2020
كورتوا: إيطاليا استحقت الفوز ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو
قد ينال إعجابك