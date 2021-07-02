مصدر من كاف يكشف لـ في الجول حكام نهائي إفريقيا

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 20:55

كتب : محمد عبد العظيم

كأس دوري أبطال إفريقيا

حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز سيكون من بوروندي، فيما سيكون رضوان جيد الحكم المغربي، حكما للفيديو.

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم حكام مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "البوروندي باسيفك ندابيهاوينمانا سيكون حكما لنهائي دوري أبطال إفريقيا".

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وأضاف "يعاونه الكاميروني إلفيس نيجوجوي كمساعد أول، والأوغندي لي أوكيلو كمساعد ثاني، والجابوني أوتوجو كاستان كحكم رابع".

المصدر أتم "أما رضوان جيد فسيكون حكم فيديو، ويعاونه المغربي زكريا برينسي، ومراقب المباراة سيكون كوناتي أبو بكر من الكاميرون".

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باسيفك ندابيهاوينمانا قاد مباراتين في دوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل، و3 مباريات بالنسخة الحالية من المسابقة.

صاحب الـ36 عاما قاد مباراة سيمبا وكايزر تشيفز هذا الموسم في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز سيمبا بثلاثية لم تكن كافية للعودة بعد الخسارة برباعية ذهابا.

وقاد باسيفك ندابيهاوينمانا مباراة لبيراميدز هذا الموسم في الكونفدرالية أمام الرجاء، انتهت سلبيا في إياب نصف النهائي، قبل أن يتأهل الرجاء بركلات الترجيح.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز يوم 17 يوليو الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب.

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