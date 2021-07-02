مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موقف سداسي الفريق من أولمبياد طوكيو

وافق النادي الأهلي بالفعل على مشاركة سداسي فريقه المستدعى للمشاركة في أولمبياد طوكيو، ولكن بعد نهائي دور أبطال إفريقيا.

أعلن منتخب مصر الأولمبي، قائمته للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وفيها 6 لاعبين من الأهلي، بينهم محمد الشناوي فوق السن. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "وافقنا على مشاركة الرباعي في أولمبياد طوكيو".

وأضاف "سنبذل قصارى جهدنا من أجل ضمان لحاق محمد الشناوي، وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر، وصلاح محسن ببعثة المنتخب الأولمبي عقب النهائي الإفريقي مباشرة".

المصدر أتم "أحمد رمضان (بيكهام) وناصر ماهر سيسافران مع المنتخب الأولمبي من القاهرة مباشرة، إلا إذا تعرض لاعبونا لإصابات اضطرتنا لاصطحابهما إلى نهائي إفريقيا".

الأهلي يواجه كازير تشيفز يوم 17 يوليو في نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تلعب مصر أول مبارياته في طوكيو يوم 22 يوليو أمام إسبانيا.

لاعبو الأهلي سيلحقون ببعثة منتخب مصر الأولمبي عقب النهائي مباشرة، ليصلوا يوم 18 يوم يوليو.