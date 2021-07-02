مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موقف سداسي الفريق من أولمبياد طوكيو

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 19:33

كتب : أحمد الخولي

مصر الأولمبي - البرازيل الأولمبي

وافق النادي الأهلي بالفعل على مشاركة سداسي فريقه المستدعى للمشاركة في أولمبياد طوكيو، ولكن بعد نهائي دور أبطال إفريقيا.

أعلن منتخب مصر الأولمبي، قائمته للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وفيها 6 لاعبين من الأهلي، بينهم محمد الشناوي فوق السن. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "وافقنا على مشاركة الرباعي في أولمبياد طوكيو".

أخبار متعلقة
قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو منافس مصر - لاعب واحد فوق السن في قائمة الأرجنتين لـ الأولمبياد كأس العرب للشباب – السعودية تقصي السنغال حامل اللقب وتضرب موعدا مع مصر مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين

وأضاف "سنبذل قصارى جهدنا من أجل ضمان لحاق محمد الشناوي، وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر، وصلاح محسن ببعثة المنتخب الأولمبي عقب النهائي الإفريقي مباشرة".

المصدر أتم "أحمد رمضان (بيكهام) وناصر ماهر سيسافران مع المنتخب الأولمبي من القاهرة مباشرة، إلا إذا تعرض لاعبونا لإصابات اضطرتنا لاصطحابهما إلى نهائي إفريقيا".

الأهلي يواجه كازير تشيفز يوم 17 يوليو في نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تلعب مصر أول مبارياته في طوكيو يوم 22 يوليو أمام إسبانيا.

لاعبو الأهلي سيلحقون ببعثة منتخب مصر الأولمبي عقب النهائي مباشرة، ليصلوا يوم 18 يوم يوليو.

طوكيو 2020 منتخب مصر شوقي غريب الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنريكي: عشت ركلات الترجيح بكل هدوء 15 ثاتيه | يورو 2020
مدرب كوكاكولا لـ في الجول: أشكر اللاعبين.. وشعرت من أول مباراة أننا نستطيع الصعود ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف طاقم تحكيم جنوب إفريقي لنهائي الكونفدرالية.. ودور لحكم الأبطال ساعة | إفريقيا
خطأ إسلام طارق يهدي الإنتاج الحربي التعادل مع الجونة ساعة | الدوري المصري
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول حكام نهائي إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
إسبانيا توقف الساعات ساعة | يورو 2020
مباشر في الدوري – البنك الأهلي (1)-(0) المصري.. فادي فريد كاد يسجل الثاني ساعة | الدوري المصري
مباشر يورو 2020 – بلجيكا (1)-(2) إيطاليا.. تبديلان من مانشيني 2 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين
قد ينال إعجابك