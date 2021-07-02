بايلي وكيسي يقودان كوت ديفوار في طوكيو 2020

أعلن اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم مساء الجمعة قائمة لاعبي الفريق الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وضم المدرب هيادارا سواليهو 3 لاعبين فوق السن هم إريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد وفرانك كيسي لاعب وسط ميلان وماكس جراديل لاعب وسط سيفا سبور التركي.

وجاءت القائمة المكونة من 22 لاعبا:

حراسة المرمى: إليزير إرا (سان بيدرو الإيفواري) - ماكسيم ناجولي (سول الإيفواري) - نيكولا تيي (فيتوريا جيمارايش البرتغالي)

الدفاع: فرانك كواو (فزيلا البرتغالي) - زي واتارا (فيتوريا جيمارايش البرتغالي) - ولفريد سينجو (تورينو الإيطالي) - إريك بايلي (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - إفي دابيلا (موسكرون البلجيكي) - شيستر دياللو (أجاكسيو الفرنسي) - سيلاس نياكا (كاس يوبن البلجيكي)

الوسط: كريس إيبوي (جينك البلجيكي) - إدريسا دومبيا (سبورتينج البرتغالي) - فرانك كيسي (ميلان الإيطالي) - أماد دياللو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - ماكس جراديل (سيفا سبور التركي) - يوسف داو (سبارتا براج التشيكي)

الهجوم: شيخ تيميتي (إميان الفرنسي) - كريستيان كوامي (فيورنتينا الإيطالي) - فاكون بايو (سيلتيك الاسكتلندي) - موري كيتا (أورسل فيسي البلجيكي) - عبد القادر كيتا (فيسترلو البلجيكي) - أبو بكر دومبيا (مكابي نيتانيا)

وتستهل كوت ديفوار، وصيفة إفريقيا، مبارياتها في الدورة الأولمبية بمواجهة السعودية في 22 يوليو.

ثم تواجه البرازيل في 25 يوليو وتلعب ضد ألمانيا في 28 يوليو.

وتشارك كوت ديفوار في الدورة الأولمبية لكرة القدم للرجال للمرة الثانية بعدما ودعت أمام نيجيريا من الدور ربع النهائي في بكين 2008.