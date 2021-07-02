في الدرجة الثانية – مباشر صراع الصعود للممتاز.. كوكاكولا أم الداخلية؟

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لصراع الجولة الأخيرة من الدرجة الثانية من أجل الصعود للدوري الممتاز.

ويتنافس كل من كوكاكولا والداخلية على الصعود للدوري الممتاز.

ويحتاج كوكاكولا للفوز على الترسانة، فيما يأمل الداخلية في تعثر منافسه مع انتصاره على سرس الليان.

الترتيب الحالي:

1- كوكاولا 49 نقطة

2- الداخلية 47 نقطة

وتنطلق المباريات في تمام الرابعة عصرا.

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كوكاكولا والترسانة

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الداخلية وسرس الليان