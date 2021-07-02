في الدرجة الثانية – مباشر صراع الصعود للممتاز.. كوكاكولا أم الداخلية؟

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 15:38

كتب : FilGoal

فريق كوكاكولا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لصراع الجولة الأخيرة من الدرجة الثانية من أجل الصعود للدوري الممتاز.

ويتنافس كل من كوكاكولا والداخلية على الصعود للدوري الممتاز.

ويحتاج كوكاكولا للفوز على الترسانة، فيما يأمل الداخلية في تعثر منافسه مع انتصاره على سرس الليان.

الترتيب الحالي:

1- كوكاولا 49 نقطة

2- الداخلية 47 نقطة

وتنطلق المباريات في تمام الرابعة عصرا.

-------------------------------

كوكاكولا والترسانة

-------------------------------

الداخلية وسرس الليان

في الدرجة الثانية كوكاكولا الداخلية
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الدرجة الثانية – مباشر صراع الصعود للممتاز.. كوكاكولا أم الداخلية؟ 14 دقيقة | مصر
كروس يعلن اعتزاله الدولي: أريد التركيز على أهدافي مع ريال مدريد ساعة | يورو 2020
سكرتير الأولمبية المصرية لـ في الجول: حصلنا على استثناء ليلحق 4 لاعبين من الأهلي بالبعثة ساعة | مصر
أكثر من ربع مليون شخص يلتمسون إعادة مباراة سويسرا وفرنسا ساعة | يورو 2020
هاني سعيد: مفاوضات بيراميدز مع ساسي اجتهادات.. والزمالك لم يطلب ضم أي من هؤلاء ساعة | الدوري المصري
جريليش: سداسي إنجلترا رائع لدرجة مخيفة 2 ساعة | يورو 2020
ردا على تقارير إعارة الونش وزيزو.. مصدر من الزمالك لـ في الجول: لن يرحل أحد 2 ساعة | ميركاتو
مدرب فريق كوريا الجنوبية الأولمبي مفسرا استبعاد سون: علينا حمايته 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين
قد ينال إعجابك