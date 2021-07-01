جارديان: الدوري الإنجليزي قد يبدأ بمدرجات ممتلئة

الخميس، 01 يوليه 2021 - 23:04

كتب : FilGoal

مدرجات إنجلترا الممتلئة

كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية، بأن الدوري الإنجليزي ربما يبدأ بمدرجات ممتلئة.

وحسب "جارديان"، فإن رابطة الدوري تتوقع الحصول على موافقة صحية بإمكانة ملء ملاعب المباريات، مع بداية الدوري الإنجليزي في شهر أغسطس المقبل.

الدوري الإنجليزي يبدأ يوم 13 أغسطس المقبل بمباراة برينتفورد أمام أرسنال.

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إنجلترا رفعت مع عدد الحضور مؤخرا خلال مباريات يورو 2020 التي تقام على ملعب ويمبلي في لندن، مع صدور قرار بوصول نسبة الحضور إلى 75%.

وشهدت الجولة الأخيرة من بطولة الدوري للموسم الماضي، عودة الجماهير لمدرجات الملاعب في إنجلترا بعد موسم كامل لم تحضر فيه الجماهير إلا في مباريات قليلة بمنتصف المسابقة، قبل أن تسوء الحالة الصحية لـ كورونا مجددا ويعود قرار منع دخول الجماهير.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي ويمبلي
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