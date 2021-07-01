تشكيل بيراميدز – عودة إبراهيم حسن.. رمضان والسعيد وفتحي أساسيون ضد الأهلي

الخميس، 01 يوليه 2021 - 19:58

كتب : FilGoal

مران تاكيس جونياس الأول مع بيراميدز

أعلن تاكيس جونياس المدير الفني الجديد لبيراميدز تشكيل فريقه المستدعى للقاء الأهلي في مباراته الأولى في قيادة الفريق.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي اليوم الخميس في ملعب الأهلي WE السلام لملاقاته في الجولة 27 من الدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

أخبار متعلقة
تشكيل الأهلي – ربيعة أساسي.. وشريف يقود الهجوم أمام بيراميدز مران الزمالك – احتفال مزدوج وراحة للثنائي الموقوف ونزول بالحمل التدريبي مجدي عبد العاطي: هذا سبب اهتزاز أداء فاركو ضد بني عبيد.. كنت على ثقة من التأهل للممتاز

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في الدفاع: محمد حمدي- أحمد أيمن منصور- أحمد سامي- أحمد فتحي

في الوسط الدفاعي: نبيل عماد "دونجا"- إبراهيم حسن

في الوسط الهجومي: رمضان صبحي- عبد الله السعيد- إريك تراوري

في الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من شريف إكرامي وأحمد الشيخ ومحمود صابر وعمر جابر وطارق طه وأحمد توفيق ومحمود وادي ومحمود حمادة ودودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعدما خاض 22 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ41 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فقط.

بيراميدز الأهلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - الأهلي (0) - (0) بيراميدز.. بداية ملتهبة 28 دقيقة | الدوري المصري
عبد الله عبد السلام لـ في الجول: اعتزلت اللعب الدولي 32 دقيقة | رياضات أخرى
سيف الجزيري: الزمالك شرف لأي لاعب ينتمي له.. وسعيد بدعم كل الجماهير 42 دقيقة | الدوري المصري
عماد متعب يكشف تفاصيل أزمته الصحية.. وسبب تغير ملامح وجهه 42 دقيقة | مصر
راديو مونت كارلو: محكمة إسبانية تقضي برفع عقوبات يويفا على أندية سوبرليج ساعة | أوروبا
تشكيل بيراميدز – عودة إبراهيم حسن.. رمضان والسعيد وفتحي أساسيون ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – ربيعة أساسي.. وشريف يقود الهجوم أمام بيراميدز ساعة | الدوري المصري
مانشيني عن بلجيكا: نواجه أفضل منتخب في العالم مع فرنسا.. وهذا سبب ما قلته عن النمسا 2 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 خبر في الجول – الأهلي يرفع دعوى في مركز التحكيم والتسوية ضد اتحاد الكرة
قد ينال إعجابك