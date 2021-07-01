تشكيل بيراميدز – عودة إبراهيم حسن.. رمضان والسعيد وفتحي أساسيون ضد الأهلي

أعلن تاكيس جونياس المدير الفني الجديد لبيراميدز تشكيل فريقه المستدعى للقاء الأهلي في مباراته الأولى في قيادة الفريق.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي اليوم الخميس في ملعب الأهلي WE السلام لملاقاته في الجولة 27 من الدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في الدفاع: محمد حمدي- أحمد أيمن منصور- أحمد سامي- أحمد فتحي

في الوسط الدفاعي: نبيل عماد "دونجا"- إبراهيم حسن

في الوسط الهجومي: رمضان صبحي- عبد الله السعيد- إريك تراوري

في الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من شريف إكرامي وأحمد الشيخ ومحمود صابر وعمر جابر وطارق طه وأحمد توفيق ومحمود وادي ومحمود حمادة ودودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعدما خاض 22 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ41 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فقط.