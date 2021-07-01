المدير الرياضي لـ ساسولو: أرسنال متقدم في سباق التعاقد مع لوكاتيللي

الخميس، 01 يوليه 2021 - 15:40

كتب : FilGoal

مانويل لوكاتيللي - إيطاليا وسويسرا - يورو 2020

كشف جيوفاني كارنيفالي المدير الرياضي لنادي ساسولو عن تقدم أرسنال في سباق المفاوضات للتعاقد مع مانويل لوكاتيللي لاعب الفريق ومتنخب إيطاليا.

ويقدم لوكاتيللي مستوى رائع مع منتخب إيطاليا في يورو 2020 وسجل هدفين في فوز الأتزوري على سويسرا 3-0 في دور المجموعات.

وقال المدير الرياضي لنادي ساسولو لشبكة سكاي: "يوفنتوس هو النادي الإيطالي الوحيد الذي تحدث معنا بشأن لوكاتيللي".

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وتابع "التقينا الأسبوع الماضي مع فيديريكو تشيروبيني المدير الرياضي ليوفنتوس بشأن هذا الأمر".

وشدد "هناك اهتمام من جانب يوفنتوس، لم نستكشف كل الشروط والتقييمات لكن لدينا علاقة ممتازة معهم لذلك سنواصل هذه المحادثات".

وكشف المدير الرياضي لساسولو "صحيح أن هناك أندية أخرى من خارج إيطاليا مهمتة بضم اللاعب لكن أرسنال متقدم على أي فريق آخر".

واختتم تصريحاته "أرسنال تقدم بالعرض الملموس الوحيد حتى الآن وأبدوا اهتمامهم بضم لوكاتيلي".

لم يجر أرسنال أي تعاقدات هذا الصيف حتى الآن، وتم ربط اسمه ببن وايت مدافع برايتون ونونو تافاريس مدافع بنفيكا.

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