لماذا طلب ريال مدريد لعب أول 3 جولات من الليجا خارج ملعبه

طلب ريال مدريد اللعب خارج ملعبه في أول 3 جولات من الدوري الإسباني.

ويبدأ الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس المقبل.

وبحسب جدول الموسم الجديد من الليجا، يلعب ريال مدريد أول 3 جولات خارج ملعبه قبل استضافة سيلتا فيجو يوم 12 سبتمبر المقبل.

ويستهل ريال مدريد الموسم بمواجهة ديبورتيفو ألافيس وليفانتي ثم ريال بيتيس خارج ملعبه.

وذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية أن ريال مدريد طلب اللعب خارج ملعبه في الأسابيع الثلاثة الأولى لشراء بعض الوقت الإضافي من أجل تحضير سنتياجو برنابيو لعودة الجماهير.

حيث استمر العمل في سنتياجو برنابيو ولعب الفريق في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بينما كانت المباريات في إسبانيا تقام دون جماهير خلال فترة جائحة كورونا.

والآن، مع الاستعداد لعودة الجماهير، حدد ريال مدريد موعدا لخوض أول مباراة على أرضه في الموسم الجديد، وسيكون يوم 12 سبتمبر بعد فترة التوقف الدولي مباشرة.