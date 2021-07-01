"لسنا سعداء بالمال".. بوروسيا دورتموند يعلن انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد

الخميس، 01 يوليه 2021 - 12:38

كتب : FilGoal

جادون سانشو - دورتموند

وصلنا إلى الفصل الأخير في انتقال جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد.

أعلن هانز يواكيم فاتسكه المدير التنفيذي لـ بوروسيا دورتموند الألماني على توصل الناديين لاتفاق لانتقال الجناح الإنجليزي.

وسينضم سانشو إلى يونايتد بقيمة 85 مليون يورو.

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وقال فاتسكه في المؤتمر الصحفي أثناء تقديم ماركو روزه المدير الفني الجديد عن انتقال سانشو: "كانت رغبة سانشو هي التغيير، وأردنا الاحتفاظ به".

وأتم "لسنا سعداء بالمال، نشعر للحزن برحيله".

سانشو بدأ مسيرته في واتفورد بين 2007 و2015 متدرجا في فرق الناشئين.

وفي صيف 2015 انضم لصفوف مانشستر سيتي مقابل 500 ألف جنيه إسترليني وحتى 2017.

ومع منتخب إنجلترا تحت 17 عاما حصد لقب كأس العالم ووصافة بطولة أوروبا، ليجذب أنظار العديد من الفرق.

سانشو رفض التوقيع لـ مانشستر سيتي، وانضم إلى الفريق الأول لـ بوروسيا دورتموند في صيف 2017 بمقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.

صاحب الـ 21 عاما شارك مع الفريق في 137 مباراة سجل خلالهم 50 هدفا وصنع 64 آخرين.

وتوج سانشو مع دورتموند بلقب كأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني.

وكان يونايتد يرغب في ضم سانشو الصيف الماضي لكن دورتموند طلب الحصول على 120 مليون يورو وهو ما جعل الصفقة تتوقف.

ويتواجد سانشو رفقة منتخب إنجلترا إذ يستعد لمواجهة أوكرانيا في ربع نهائي يورو 2020، يوم السبت المقبل.

والآن أصبح الإعلان الرسمي من مانشستر يونايتد هو ما يفصلنا عن ارتداءه قميص الشياطين الحمر.

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