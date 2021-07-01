حوار – سيرينو يكشف لماذا يريد اللعب لـ الأهلي.. ووضع المفاوضات حاليا

كشف جاستين سيرينو لاعب ماميلودي صنداونز عن سبب رغبته في اللعب للنادي الأهلي، والوضع الحالي للمفاوضات.

وقال سيرينو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "تعاقدي مع صنداونز ينتهي بعد موسمين، وعلاقتي رائعة بـ بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، وهو من ضمني إلى صنداونز. لكنني لا أتواصل معه منذ فترة بسبب الظروف".

وأضاف "أتمنى أن تكون المفاوضات أسهل إذا تجددت المفاوضات بين الأهلي وصنداونز لضمي. سأحاول توصيل الإدارتين ببعض وتقريب وجهات النظر لأن هذا هو حلمي بأن ألعب في الأهلي كفريق صاحب تاريخ كبير إفريقيا ودوليا".

وتابع "لا يوجد اتصالات بالوقت الحالي، لكن تواجدت اتصالات في وقت سابق. أدعو الله أن تكون إدارة صنداونز أكثر مرونة هذه المرة إذا تجددت المفاوضات".

اللاعب الأوروجواني أكمل "لا أعير اهتماما لأمر السن لأنني أشعر بأن لياقتي البدنية ممتازة، وأعمل على نفسي جيدا، لذلك لا أقلق من عامل السن".

واستمر "في مباراتي الأهلي لم يمنحني مدربنا المساحة للظهور هجوميا بشكل أكبر، ولكنني أعتقد بأنني لعبت بشكل جيد".

وعن سبب إصراره على اللعب للأهلي، قال "لماذا الأهلي؟ لأنه من أفضل الأندية قاريا وعالميا وصاحب تاريخ كبير، ويظهر بشكل جيد في كافة البطولات التي يدخلها. لذلك اللعب للأهلي هو بمثابة حلم بالنسبة لي".

وأتبع "لا أستطيع الجزم بصاحب الفرصة الأكبر للفوز بنهائي دوري الأبطال هذا الموسم. أتمنى التوفيق للفريقين".

سيرينو أتم "أكثر من أعجبني في الأهلي؟ الجناح الأيسر والذي يلعب بشكل هجومي أحيانا، لكنني لا أتذكر اسمه حاليا".

صاحب الـ30 عاما شارك في 27 مباراة خلال الموسم المنقضي. سجل فيهم 5 أهداف، وصنع ثلاثة آخرين.