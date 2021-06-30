إنتر يعلنها: حكيمي إلى سان جيرمان خلال 24 ساعة

الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 22:05

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - أشرف جكيمي

أعلن بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان اقتراب إتمام انتقال أشرف حكيمي لاعب الفريق إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وقال ماروتا لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا اليوم الأربعاء: "نحن في المراحل الأخيرة من إتمام انتقال حكيمي إلى سان جيرمان".

وواصل "ستتم الصفقة خلال 24 ساعة، بالطبع هذه لحظة مؤلمة لنا لكنني مدير لهذا النادي ويجب أن أضمن الاستدامة الاقتصادية خلال الفترة الصعبة التي يعيشها عالم كرة القدم بشكل عام".

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وأردف "وقتما تتم عملية انتقال حكيمي فسوف نستطيع التنفس لبعض الوقت ونتمنى ألا تجبرنا الظروف على بيع لاعبين كبار آخرين فنحن نريد الحفاظ على تشكيلنا الذي فاز بالدوري الموسم الماضي".

وعن مستقبل مهاجم الفريق لاوتارو مارتينيز قال: "نحن نريد بقائه معنا".

وعانى إنتر ميلان من صعوبات مالية في نهاية الموسم الماضي تسببت في رحيل مدربه أنطونيو كونتي لرفضه بيع أي من لاعبي الفريق وتم اتخاذ قرار رحيل حكيمي لتوفير الأموال.

وتشير التقارير إلى أن إنتر سيحصل على 70 مليون يورو بالإضافة لحوافز من رحيل حكيمي.

أشرف حكيمي سان جيرمان إنتر ميلان
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