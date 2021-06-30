مصدر من كاف لـ في الجول: رفضنا طلب الاتحاد المصري بتقديم موعد نهائي إفريقيا

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الطلب الذي تقدم به الاتحاد المصري بتقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لـFilGoal.com: "اليوم كان اجتماع لجنة بطولات الأندية بـ(كاف) وخلال الاجتماع تم رفض طلب الاتحاد المصري بتقديم موعد نهائي إفريقيا".

وأضاف "الاتحاد المصري كان يريد تقديم موعد المباراة لتقام أحد أيام 14 أو 15 يوليو، ولكن كاف تمسك بالموعد المحدد للمباراة وهو 17 يوليو في مركب محمد الخامس في المغرب".

وأكمل "الاجتماع كان هدفه مناقشة طلب الاتحاد المصري بتقديم موعد المباراة النهائية بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي".

وأتم المصدر تصريحاته "مع إعلام الاتحادات التي لم ترسل أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية بأن الموعد النهائي لإرسال الأسماء هو آخر يوم في شهر يوليو المقبل بصورة رسمية".

وتأهل الأهلي لنهائي إفريقيا بعد التغلب على الترجي التونسي، بينما وصل كايزر تشيفز للمباراة بعد الفوز على الوداد المغربي.