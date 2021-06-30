مصدر من كاف لـ في الجول: رفضنا طلب الاتحاد المصري بتقديم موعد نهائي إفريقيا

الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 20:19

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال إفريقيا

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الطلب الذي تقدم به الاتحاد المصري بتقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لـFilGoal.com: "اليوم كان اجتماع لجنة بطولات الأندية بـ(كاف) وخلال الاجتماع تم رفض طلب الاتحاد المصري بتقديم موعد نهائي إفريقيا".

وأضاف "الاتحاد المصري كان يريد تقديم موعد المباراة لتقام أحد أيام 14 أو 15 يوليو، ولكن كاف تمسك بالموعد المحدد للمباراة وهو 17 يوليو في مركب محمد الخامس في المغرب".

أخبار متعلقة
قائمة الأهلي - عودة مروان لمواجهة بيراميدز.. واستمرار غياب محمد هاني حمادة صدقي لـ في الجول: أكرم يستحق التواجد ضد بيراميدز.. والمواجهات تدعم الأهلي بالدوري أيمن أشرف يغيب عن الأهلي أمام بيراميدز

وأكمل "الاجتماع كان هدفه مناقشة طلب الاتحاد المصري بتقديم موعد المباراة النهائية بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي".

وأتم المصدر تصريحاته "مع إعلام الاتحادات التي لم ترسل أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية بأن الموعد النهائي لإرسال الأسماء هو آخر يوم في شهر يوليو المقبل بصورة رسمية".

وتأهل الأهلي لنهائي إفريقيا بعد التغلب على الترجي التونسي، بينما وصل كايزر تشيفز للمباراة بعد الفوز على الوداد المغربي.

الأهلي كايزر تشيفز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - تاكيس جونياس يختار 20 لاعبا لمباراته الأولى أمام الأهلي 25 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - كارتيرون يطمئن على حالة المصابين.. وغياب أوباما وإمام عاشور 32 دقيقة | الدوري المصري
سجل هدفا رائعا.. كوكا يقود أولمبياكوس للفوز على سيسكا موسكو وديا 33 دقيقة | المحترفون
مصدر من كاف لـ في الجول: رفضنا طلب الاتحاد المصري بتقديم موعد نهائي إفريقيا 51 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بيلد: تمت.. سانشو إلى مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة الأهلي - عودة مروان لمواجهة بيراميدز.. واستمرار غياب محمد هاني ساعة | الدوري المصري
قبل مواجهة بيراميدز.. ماذا يفعل الأهلي في غياب أيمن أشرف ساعة | الدوري المصري
سفير فرنسا بالقاهرة: أتمنى التقاط سيلفي مع صلاح.. ومصر قادرة على تنظيم كأس العالم ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض
قد ينال إعجابك