مهاجم كايزر تشيفز لـ في الجول: أحترم الأهلي ولا أخشاه.. كل شيء ممكن في النهائي

أبدى سمير نوركوفيتش مهاجم كايزر تشيفز الجنوب إفريقي احترامه الكبير للأهلي منافسه في نهائي دوري أبطال إفريقيا مؤكدا أنه لا يخشاه في الوقت ذاته.

سمير نوركوفيتش النادي : كايزر تشيفز كايزر تشيفز

وضرب كايزر تشيفز موعدا مع الأهلي لملاقاته في نهائي دوري الأبطال في 17 من شهر يوليو المقبل.

وتحدث سمير نوركوفيتش لـFilGoal.com قائلا: "اللعب مع نادي كبير مثل كايزر تشيفز والتأهل معه لنهائي دوري الأبطال في الموسم الثاني له من تواجدي مع الفريق هو حلم تحقق بالنسبة لي".

وعن دوره مع الفريق قال: "وظيفتي تسجيل الأهداف وأن أستغل الفرص التي تتاح لي، لكن الأمر لا يتعلق بي فقط أي أن لو الفريق ككل ليس جيدا فسيكون من الصعب اللعب بشكل جيد ضد المنافس".

وعن عدم قدرة الفريق على السفر للمغرب لخوض النهائي في ظل تفشي فيروس كورونا في جنوب إفريقيا قال: "هذا خارج عن إرادتي وليس لدي تعليق عليه وأتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام".

وبسؤاله عن تصريح أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك الأسبق عن أن الأهلي سيخوض أسهل نهائي في تاريخه أجاب "لكل شخص رأيه لكن الشيء الوحيد هو العمل الجاد والتركيز على طريقة لعبنا من أجل الفوز".

وشدد المهاجم الصربي صاحب الـ29 عاما "الكرة ستكون في الملعب بيننا وبين لاعبي الأهلي وعلينا أن نحترم كل فريق نواجهه ولكن هذا نهائي وكل شيء ممكن ولا يمكن أن نتوقع الفائز".

وعن أبرز لاعب في الأهلي أجاب "أحترم الجميع ولا أخاف من مواجهتهم".

وبسؤاله في النهاية عن بعض التقارير التي ربطته بالانتقال للأهلي قال: "أترك كل شيء يتعلق بأي مفاوضات مع وكيلي ووظيفتي أن أكون لاعب محترف وأنا أحترم تعاقدي مع كايزر تشيفز".

وسجل سمير نوركوفيتش ثلاثة أهداف في أربع مباريات خاضها مع كايزر تشيفز في دوري الأبطال خلال الموسم الجاري.