إيفرتون يتعاقد مع بينيتيث

الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 16:34

كتب : FilGoal

بينيتيث مدرب إيفرتون

أعلن إيفرتون التعاقد مع المدرب الإسباني رفائيل بينيتيث لقيادة الفريق لثلاثة مواسم مقبلة.

ويتولى بينيتيث المسؤولية خلفا لكارلو أنشيلوتي الذي رحل لتدريب ريال مدريد.

ويبدأ المدرب الإسباني الاستعداد للموسم الجديد مع ناديه الجديد يوم 5 يوليو المقبل.

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وذكر إيفرتون أن الاستقرار على التعاقد مع بينيتيث جاء بعد عدد من الاجتماعات مع كل المرشحين لتدريب الفريق على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال بينيتيث عبر الموقع الرسمي لإيفرتون: "يسعدني الانضمام إلى إيفرتون، أبهرني كثيرا الطموح الذي أبداه كبار ممثلي النادي ورغبتهم في تحقيق النجاح لهذا النادي الكبير".

وتابع "أعتقد أن إيفرتون هو النادي القادر على الذهاب لأبعد الأماكن، وأنا مصمم على لعب دور كبير في مساعدة هذا النادي العظيم على تحقيق طموحاته ".

ويعلن إيفرتون عن باقي أعضاء الجهاز الفني الذين سينضمون إلى دنكان فيرجسون وآلان كيلي كجزء من فريق بينيتيث في الأيام المقبلة.

وكان المدرب الإسباني رحل عن تدريب فريق داليان الصيني في يناير 2021.

يذكر أن بينيتيث تولى قيادة ليفربول الغريم التقليدي لإيفرتون خلال الفترة من 2004 حتى 2010 وفاز معهم بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس الاتحاد.

وتولى قيادة تشيلسي في 2012 وفاز معه بالدوري الأوروبي وأنهى الدوري في المركز الثالث.

كما تولى بينيتيث تدريب ريال مدريد في 2015 خلفا لأنشيلوتي أيضا، لكنه رحل سريعا ليخلفه زين الدين زيدان ويبدأ حقبة تاريخية مع الميرنجي شهدت السيطرة على دوري أبطال أوروبا.

وكانت الرحلة الأخيرة لبينيتيث في إنجلترا مع نيوكاسل الذي تولى قيادته في 2016 وهبط معه للدرجة الثانية في أول مواسمه، لكنه نجح في إعادته سريعا للبريميرليج في الموسم التالي ورحل عنه في 2019.

إيفرتون بينيتيث
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