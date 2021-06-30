الشراكة مع يويفا تحول تيك توك لموطن عشاق كرة القدم خلال يورو 2020

حولت الشراكة بين تيك توك، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة إلى الموطن الأول لعشاق كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال كأس الأمم الأوروبية – يورو 2020.

الشراكة التي أعلنت عنها تيك توك منحت المستخدمين سلسلة واسعة من الميزات والأحداث بهدف إتاحة الفرصة لهم بمشاركة الأجواء الخاصة بـ يورو 2020.

ويدور في إطار الشراكة الرائدة أنواع عديدة من المحتوى الذي يتميز به تيك توك عن غيره من منصات المحتوى، حيث تشمل اللقاءات مباشرة، وتصميم فلاتر خاصة بالبطولة، بجانب هاشتاج مع تحديات مثيرة خلال البطولة المقامة بين 11 يونيو إلى 11 يوليو.

كرة القدم ليست بغريبة أو جديدة على تيك توك، حيث سجل الاهتمام بالمحتوى المتعلق باللعبة الشعبية الأولى في العالم ارتفاعا قياسيا على تيك توك، مع أكثر من 700 مليون مشاهدة لهاشتاج #TikTokFootball في المنطقة، و129 مليار مشاهدة لهاشتاج #football على مستوى العالم، بل واستقطبت المنصة الملايين من عشاق اللعبة والأندية واللاعبين ذات الجماهيرية العالية، فقد شهدت الفترة الأخيرة دخول أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز للمنصة ومتابعة الملايين لحساباتهم الرسمية.

وتتيح شراكة تيك توك ويويفا لمستخدمي المنصة التمتع بمجموعة من الميزات المثيرة التي تتيح للمستخدمين الشعور وكأنهم داخل الملعب، وهاشتاج يتم توفير به الكثير من التحديات المثيرة وفعاليات حية ومكان مخصص للجماهير الخاصة بكل منتخب من المشاركين بالبطولة وأصوات حية، كل ذلك لتوفير بيئة تجعل المستخدمين يشعرون وكأنهم داخل الملعب ويشاركون لاعبي كرة القدم كل الأحداث وليتمكنوا من استخدام تلك الميزات أيضا في تصوير محتوى كروي ممتع.

وتشمل الفعاليات أحداث مميزة مثل:

من أجل حب اللعبة: تأثيرات الواقع لخلق لاعب كرة قدم داخل المنصة

- إصنع فريق كرة قدم: باستخدام هذا الفيلتر، يمكن لصانع المحتوى تحويل أي شيء إلى فريق كرة قدم مكون من أربعة لاعبين، بما في ذلك حارس، ومهاجم مركزي، وخط وسط وظهير. سواء كنت تقوم بتحريك الخضروات أو الحيوانات الأليفة أو مستلزمات العمل، فإن هذا الفلتر سيجذب الجميع إلى الحدث.

- كل شيء يمكن أن يكون كرة: هل تريد تسديد بعض الكرات ولكن ليس لديك واحدة في متناولك؟ لا توجد مشكلة، مع هذا الفيلتر، يمكن لصانعي المحتوى تحسين مهاراتهم في أي وقت عن طريق مسح أي شيء وارتدائه بأقدامهم من خلال ركلة قوية، تطير إلى الشاشة ويعطى إحساس مجسم بكسر للشاشة.

- ضع الهدف: يمكن لصانعي المحتوى أن يواجهوا الملل في أي وقت وفي أي مكان باستخدام صانع الواقع الذي يحول أي مساحة إلى هدف. يمكن للمنشئين تحديد الهدف وتحديد حجمه بإصبعين، قبل قلب الكرة من أسفل الشاشة إلى الشبكة. ويتبع ذلك الهتافات، وقصاصات الورق، والاحتفال بالفوز.

البرامج الحوارية الحية – ربط مجتمع تيك توك باللاعبين والخبراء

بين 11 يونيو حتى 11 يوليو، ستُقام عروض Live Talk على تيك توك طوال فترة كأس الأمم الأوروبية. وستسمح هذه الجلسات للمستخدمين بالتواصل مع كبار المؤثرين الرياضيين والرياضيين السابقين الذين يغطون موضوعات حول الاستعدادات للبطولة، ومراجعات اللعبة، والوصول إلى النقاشات الحية مع اللاعبين، وتسلل إلى ما يحدث وراء الكواليس.

وصرح هاني كامل، مدير محتوى تيك توك في شمال إفريقيا: "منصة تيك توك أصبحت سريعا موطنا لكرة القدم، يمكن مجتمعنا لمتابعة جميع أحداث كرة القدم المفضلة لديهم، وإنشاء لحظاتهم الخاصة وردود أفعالهم واحتفالاتهم مع كل لحظة".

وأكمل "المنصة تحتوي على العديد من الميزات التي تجعل المستخدمين جزءا من اللعبة، مما سيجعل المنصة وجهة ومكانا أكثر قوة وإبداعا ومليئا بلحظات رياضية لا تصدق ومحتوى لم يسبق له مثيل، مع إتاحة الفرصة للمبدعين من التفاعل واستخدام بعض أفضل اللحظات في كرة القدم".