مصدر من كاف لـ في الجول: مصر لم تطلب مد فترة إرسال أسماء الأندية المشاركة بإفريقيا.. واستثناء للكاميرون

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن مصر لم تطلب مد فترة إرسال أسماء الأندية المشاركة بإفريقيا حتى الآن.

ومن المقرر أن يحدث استثناء للاتحاد الكاميروني لكرة القدم لتقديم أسماء الأندية يوم 8 أغسطس المقبل.

وينتظر كاف من الاتحادات المحلية إرسال أسماء الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية اليوم 30 يونيو وهناك 3 دول فقط تقدمت بطلب تأجيل إرسال الأسماء إلى 30 يوليو وتمت الموافقة على ذلك.

وقال مصدر كاف لـ FilGoal.com: "اليوم هو اليوم الأخير للاتحاد لإرسال أسماء الأندية".

وكشف "بينما يوم 30 يوليو الأخير لكل من الاتحاد المغربي والجزائري والليبي".

وتابع مصدر كاف "ونظرا للتعاون الذي نحاول تقديمه للاتحادات في ظل أزمة كورونا وافقنا على منح الاتحاد الكاميروني فرصة إلى يوم 8 أغسطس بعد طلبهم بالتأجيل لذلك اليوم".

وبالحديث عن موقف مصر أوضح "حتى الآن لم تتقدم مصر بطلب التأجيل".

واختتم تصريحاته "في حال تقدمت مصر في وقت مبكر من اليوم قد يتم الموافقة لكن بشرط أن يكون في وقت مبكر".

وهو ما يعني إذا لم يتقدم الاتحاد المصري بالطلب، سيتعين عليه إرسال قائمة الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لموسم 2021-2022 اليوم الأربعاء.

ويشارك من مصر بطل الدوري وصاحب المركز الثاني في دوري أبطال إفريقيا، وصاحب المركز الثالث وبطل كأس مصر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان قد شارك في الموسم الجاري كل من الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز والمقاولون بالكونفدرالية الإفريقية.

ومن المتوقع أن ينتهي موسم 2020-2021 في أغسطس المقبل كما حُدد سلفا بآخر تعديل لجدول الدوري المصري.