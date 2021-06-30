سجل 61 هدفا في 87 مباراة.. ليستر سيتي يضم باستون داكا

الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 12:31

كتب : FilGoal

باستون داكا - ليستر سيتي

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي ضم الزامبي باستون داكا قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي بعقد يمتد لـ 5 مواسم.

المهاجم البالغ 22 عاما سينضم إلى الثعالب الإنجليزية بعدما قضى 4 مواسم بقميص الفريق النمساوي حصد خلالها 7 ألقاب.

ووفقا للتقارير فان الصفقة كلفت الثعالب 30 مليون يورو.

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وأنهى داكا الموسم المنقضي هدافا للدوري النمساوي برصيد 27 هدفا في 28 مباراة.

وإجمالا سجل 68 هدفا في 125 مباراة في جميع المسابقات.

وقال داكا لقناة النادي عقب انضمامه: "أنا متحمس جدا للانضمام إلى هذا النادي التاريخي الرائع. لقد كان حلمي وأنا سعيد للغاية وأتطلع إلى ما هو قادم".

وأضاف "لقد تابعت ليستر منذ فوزه بالدوري. أشعر أنه المكان المثالي بالنسبة لي، لأنه فريق يناضل من أجل الألقاب. أعلم أن الأمر لن يكون سهلا، لكني أشعر بأنني مستعد لمواجهة هذا التحدي الجديد".

وأتم "سأبذل قصارى جهدي للنادي كل يوم، وأتطلع إلى رؤية جماهير ليستر سيتي داخل الملعب قريبا".

وبدأ داكا مسيرته في زامبيا بقميص فريقي نشانجا رينجرز وكافو سيلتك قبل الانضمام لصفوف ليفرينج النمساوي في 2017 في الدرجة الثانية على سبيل الإعارة.

وقع على عقود الانضمام سريعا وانضم في وقت لاحق لريد بول سالزبورج.

وساعد داكا في وصول فريق الشباب لنهائي دوري أبطال أوروبا للشباب وحصد اللقب على حساب بنفيكا موسم 2017-18.

الموسم الماضي سجل داكا 34 هدفا في جميع المسابقات، ما رفع إجمالي ما سجله في آخر موسمين إلى 61 هدفا في 87 مباراة فقط، وحقق لقبي الدوري ولقب للكأس.

دوليا شارك داكا في 22 مباراة بقميص الرصاصات النحاسية وسجل 7 أهداف وحصد جائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا عام 2017.

وسينضم داكا لهجوم ليستر سيتي المكون من القائد الإنجليزي جيمي فاردي والنيجيري كيليتشي إيهانتشيو.

باستون داكا ليستر سيتي ريد بول سالزبورج
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