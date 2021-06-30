تقرير مغربي: إقصاء الوداد لا يعني نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا

أوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إنها لم تتلق أي اتصال من الاتحاد الإفريقي "كاف" لتغيير مكان المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري الأبطال يوم 17 يوليو المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وبحسب موقع "هسبورت" المغربي فأن مصدر من الاتحاد المحلي أشار إلى أن "إقصاء الوداد من نصف نهائي دوري الأبطال لا يعني التراجع عن الاتزامات مع (كاف) مشددا على أن الاستعدادات التنظيمية لهذا الحدث لم يطلها أي تغيير".

وأضاف المصدر "كاف لم يُلزم جامعة الكرة بضرورة حضور عدد معين من جماهير الفريقين أو الجماهير المغربية التي قد ترغب في متابعة المباراة من الملعب".

وكشف التقرير أنه من المرتقب أن تدرس لجنة المسابقات في كاف إمكانية "إعادة النظر في مكان إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال، خاصة مع استمرار رفض السلطات المغربية السماح بحضور نسبة من الجماهير".

وكان كاف قد أعطى الضوء الأخضر لحضور الجماهير لمباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وتواجد 5000 مشجعا في مباراة الأهلي والترجي التونسي بملعب رادس.

فيما رفضت السلطات المصرية والمغربية إقامة مباراتي نصف النهائي في البلاد بدون جماهير لأسباب صحية بسبب فيروس كورونا.

وتأهل الأهلي على حساب الترجي بالفوز 4-0 في مجموع المباراتين، بينما تفوق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي على الوداد بهدف دون مقابل في مواجهتي المربع الذهبي.