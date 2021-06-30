تقرير مغربي: إقصاء الوداد لا يعني نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 11:39

كتب : FilGoal

ملعب محمد الخامس قبل انطلاق لقاء الوداد ضد الأهلي

أوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إنها لم تتلق أي اتصال من الاتحاد الإفريقي "كاف" لتغيير مكان المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري الأبطال يوم 17 يوليو المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وبحسب موقع "هسبورت" المغربي فأن مصدر من الاتحاد المحلي أشار إلى أن "إقصاء الوداد من نصف نهائي دوري الأبطال لا يعني التراجع عن الاتزامات مع (كاف) مشددا على أن الاستعدادات التنظيمية لهذا الحدث لم يطلها أي تغيير".

أخبار متعلقة
تقرير جنوب إفريقي: يوم حاسم لـ كايزر تشيفز.. 8 لاعبين تنتهي عقودهم اليوم مهاجم كايزر تشيفز السابق يحذر من بيع نوركوفيتش بعد مواجهة الأهلي شادي محمد لـ في الجول: لابد أن يتعامل الأهلي بمنطق النتائج أهم من الأداء.. ولا بديل عن الحسم المبكر عبد الحفيظ يختار تشكيله التاريخي في مصر: الخطيب وأبو تريكة وصلاح وحسام حسن

وأضاف المصدر "كاف لم يُلزم جامعة الكرة بضرورة حضور عدد معين من جماهير الفريقين أو الجماهير المغربية التي قد ترغب في متابعة المباراة من الملعب".

وكشف التقرير أنه من المرتقب أن تدرس لجنة المسابقات في كاف إمكانية "إعادة النظر في مكان إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال، خاصة مع استمرار رفض السلطات المغربية السماح بحضور نسبة من الجماهير".

وكان كاف قد أعطى الضوء الأخضر لحضور الجماهير لمباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وتواجد 5000 مشجعا في مباراة الأهلي والترجي التونسي بملعب رادس.

فيما رفضت السلطات المصرية والمغربية إقامة مباراتي نصف النهائي في البلاد بدون جماهير لأسباب صحية بسبب فيروس كورونا.

وتأهل الأهلي على حساب الترجي بالفوز 4-0 في مجموع المباراتين، بينما تفوق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي على الوداد بهدف دون مقابل في مواجهتي المربع الذهبي.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي كايزر تشيفز في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
ريكيلمي: الأرجنتين مرشحة للفوز بـ كوبا أمريكا طالما ميسي في الملعب 4 دقيقة | أمريكا
مصدر من كاف لـ في الجول: مصر لم تطلب مد فترة إرسال أسماء الأندية المشاركة بإفريقيا.. واستثناء للكاميرون 40 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سجل 61 هدفا في 87 مباراة.. ليستر سيتي يضم باستون داكا 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شيفتشينكو: أتمنى أن يشجع جمهور إيطاليا منتخبنا أمام إنجلترا ساعة | يورو 2020
كايزر تشيفز لـ في الجول: لا مشاكل في عقود اللاعبين.. سنخوض النهائي بفريق كامل ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير مغربي: إقصاء الوداد لا يعني نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير جنوب إفريقي: يوم حاسم لـ كايزر تشيفز.. 8 لاعبين تنتهي عقودهم اليوم 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مهاجم كايزر تشيفز السابق يحذر من بيع نوركوفيتش بعد مواجهة الأهلي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض
قد ينال إعجابك