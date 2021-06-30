مهاجم كايزر تشيفز السابق يحذر من بيع نوركوفيتش بعد مواجهة الأهلي

حذر كيني نيامش مهاجم كايزر تشيفز السابق ناديه من التفكير في بيع سمير نوركوفيتش المهاجم الحالي بعد مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سمير نوركوفيتش النادي : كايزر تشيفز كايزر تشيفز

وكشفت صحيفة كيك أو الجنوب إفريقية أنه في بداية الموسم الماضي ارتبط اسم المهاجم الصربي بالعديد من الأندية بما فيهم الأهلي المصري.

وتمكن كايزر تشيفز من الحفاظ على اللاعب الذي سجل هدف تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.

وقال نيماش لصحيفة كيك أوف: "أخبرتك عن نوركوفيتش، هو هداف رائع".

وتابع "ما كان ينقص كايزر تشيفز هو الجمع بين مهاجم بارع جدا مثله، يمكن للجميع أن ينظر إلى دوره".

وأضاف "في رأيي أن كايزر تشيفز عليهم الاحتفاظ بهذا الرجل، لا أعتقد أن يمكنك تعويض مهاجما كبيرا مثله يمكنه ربط اللعب".

وشدد "ناركوفيتش مهاجم قوي وطويل وجيد جدا في ألعاب الهواء وجيد في التحكم بالكرة، ما الذي تريده أكثر من المهاجم؟".

واختتم تصريحاته "بسبب صفاته تهتم به الأندية، إذا كان كايزر تشيفز يريد التحدي على اللقب فعليهم تأكيد الاحتفاظ به".

ويلعب كايزر تشيفز أمام الأهلي مساء يوم 17 يوليو المقبل في المغرب بنهائي دوري أبطال إفريقيا.