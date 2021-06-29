طولان: كان من المفترض الإعلان عن صفقة انضمام كريم فؤاد لـ الأهلي قبل ساعات

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 23:53

كتب : FilGoal

كريم فؤاد - الأهلي

كشف حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي عن كواليس انتقال كريم فؤاد لاعب المنتخب الأولمبي والفريق البترولي إلى الأهلي.

وقال حلمي طولان عبر قناة أون تايم سبورتس: "كريم فؤاد أنهى كل شيء مع الأهلي".

وأضاف "كريم فؤاد كان من المفترض أن يذهب إلى الأهلي اليوم للإعلان عن الصفقة وقد يتم الإعلان قريبا".

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وأوضح "الأهلي طلب ضم كريم فؤاد في الموسم الماضي لكني رفضت لأنني أعتمد عليه كثيرا".

وأتم تصريحاته "كريم فؤاد سيكمل الموسم مع إنبي وبعدها سينتقل إلى الأهلي".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن إتمام الاتفاق بين نادي الأهلي والنجوم على انتقال كريم فؤاد لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

الأهلي كريم فؤاد حلمي طولان
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