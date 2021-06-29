خبر في الجول - الاتفاق تم بين الأهلي والنجوم بشأن كريم فؤاد.. ورتوش أخيرة قبل الإعلان الرسمي

أصبح كريم فؤاد لاعب منتخب مصر الأولمبي ونادي النجوم المعار منه لصفوف إنبي قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عنه لاعبا في صفوف الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن الساعات القليلة الماضية شهدت إتمام الاتفاق بين الأهلي ونادي النجوم على انتقال كريم فؤاد إلى القلعة الحمراء، ليكون أولى صفقات الفريق في الموسم المقبل.

كذلك علم FilGoal.com أن قيمة انتقال كريم فؤاد للقلعة الحمراء هي 15 مليون جنيه، سيتحمل منهم اللاعب مبلغ وقدره مليوني جنيه كمستحقات مالية له لدى نادي النجوم، وذلك مقابل تسهيل انتقاله للأهلي.

ويتم في الوقت الحالي الصياغة النهائية للعقود وما بها من تفاصيل ورتوش أخيرة وبعض البنود، وأيضا كيفية وموعد الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكشف نادي النجوم قبل أيام لـFilGoal.com عن الاتفاق المبدئي مع الأهلي على انتقال كريم فؤاد للنادي الأحمر، وأن الأمور سيتم حسمها بالكامل عقب مواجهة الترجي في نصف نهائي إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com في فبراير الماضي، أن الأهلي قد حصل على رغبة اللاعب.(طالع التفاصيل)

كريم فؤاد، الذي يلعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، صاحب الـ21 عاما يلعب في إنبي لثاني موسم على التوالي معارا من النجوم.

ويبلغ فؤاد من العمر 21 عاما وانضم مؤخرا لمنتخب مصر الأولمبي.

وصنع فؤاد 5 أهداف في 22 مباراة مع إنبي هذا الموسم.

أرقام في الجول - لماذا تحرك الأهلي لحسم صفقة كريم فؤاد