لوف: مولر يسجل تلك الفرص دائما.. وعلينا أن نتوقع الأفضل في 2024

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 22:26

كتب : عبد الرحمن فوزي

يواكيم لوف

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وفاز منتخب إنجلترا على ألمانيا بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي في دور الـ 16 من بطولة يورو 2020.

وقال لوف في تصريحات عقب المباراة: "هذه خيبة أمل كبيرة، كنا نأمل في تحقيق الكثير في هذه البطولة وكان الإيمان بهذا الفريق مرتفعا".

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وتابع "في مثل تلك المباريات من الضروري استغلال الفرص القليلة التي تحصل عليها، لسوء الحظ فينر ومولر لم يتمكنوا من تسجيل فرصهم".

وأوضح "في الطبيعي مولر يسجل تلك الفرص، إنه شعور سييء جدا أننا خرجنا".

واستمر "الجميع يرتكبون الأخطاء، والمدرب دائما ما يختار التشكيل المناسب وفقا للأفضل في رأيه واعتقاده، حاليا من الصعب إجابة تلك الأسالة".

وأضاف "أعتقد أن بعض اللاعبين سوف يتطورون ويتعلمون من هذا، يجب أن نتوقع الأفضل في اليورو المقبلة في وطننا، بعض اللاعبون سيكونون في مستوى أعلى".

ومن المنتظر أن تقام يورو 2024 في ألمانيا.

وأتم "بعد 15 سنة في تلك الوظيفة وبعد كل المسئولية التي تحملتها، أعتقد أن فترة الراحة ستكون مطلوبة، وسيكون هناك وقت أخر لأجد الطاقة من جديد لشيء أخر، ولكن في تلك اللحظة ليس لدي خطط حقيقية".

ودرب لوف منتخب ألمانيا في مباراته الأخيرة أمام إنجلترا، إذ أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن رحيله عقب البطولة وتعيين هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ السابق خلفا له.

ويتواجد لوف في القيادة الفنية لمنتخب ألمانيا منذ 2006، بعد بطولة كأس العالم، ونجح خلال تلك الفترة في قيادة منتخب ألمانيا للتتويج ببطولة كأس العالم 2014.

ويلتقي منتخب إنجلترا في ربع النهائي مع الفائز من مباراة السويد وأوكرانيا.

وستقام المباراة على ملعب الأولمبيكو في إيطاليا يوم السبت 3 يوليو.

يورو 2020 ألمانيا إنجلترا يواكيم لوف
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