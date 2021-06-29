سكاي: بينيتيث وافق على تدريب إيفرتون

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 20:55

كتب : FilGoal

بينيتيث

وافق المدرب الإسباني رفاييل بينيتيث على تولي المهمة الفنية لفريق إيفرتون الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن بينيتيث وافق على تدريب إيفرتون ليخلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي ذهب لتدريب ريال مدريد عقب رحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن الفريق الملكي.

وسيوقع بينيتيث البالغ من العمر 61 عاما عقدا مع إيفرتون لمدة 3 سنوات.

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وبذلك يعود بينيتيث إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى بعد 11 عاما من الرحيل عن ليفربول.

وسيصبح بينيتيث المدرب رقم 5 لفريق إيفرتون خلال السنوات الستة الماضية.

منذ مغادرة بينيتيث لـ ليفربول تولى تدريب كل من إنتر ميلان وتشيلسي ونابولي وريال مدريد ونيوكاسل يونايتد.

وكانت المحطة التدريبية الأخيرة له في الدوري الصيني.

وأنهى إيفرتون الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز العاشر.

إيفرتون بينيتيث الدوري الإنجليزي
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