رئيس النجوم: صفقة بيع كريم فؤاد لـ الأهلي تسير في اتجاه إيجابي

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 12:58

كتب : FilGoal

كريم فؤاد - الأهلي

أوضح محمد الطويلة رئيس النجوم أن المفاوضات تطورت مع الأهلي الراغب في الحصول على اللاعب كريم فؤاد، الذي يلعب معارا في الوقت الراهن من الأول لإنبي.

كريم فؤاد

النادي : إنبـي

الأهلي

وكان FilGoal.com كشف أمس الإثنين أن الصفقة باتت وشيكة. (التفاصيل)

وقال الطويلة عبر قناة أون تايم سبورتس:"المفاوضات لا زالت مستمرة. نتفاوض ونتناقش، ولن تتم الصفقة إلا بالإعلان الرسمي من جانبنا ومن جانب الأهلي، نسير في خطوات إيجابية وهناك تعاون مع الأهلي".

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وأضاف "ملتزمون جدا بتعاقدنا مع إنبي، فاللاعب مستمر معهم لنهاية الموسم الجاري، لذا لن ينتظم اللاعب في تدريبات الأهلي".

ثم انتقل الطويلة للحديث عن أزمة ناديه مع الإسماعيلي الذي عوقب بخصم 6 نقاط لعدم التزامه بسداد مستحقات صفقة إبراهيم حسن.

وأوضح الطويلة "للأسف هناك مماطلة من مسؤولي الإسماعيلي وتخيلوا أننا سنتوقف. لقد خُصم من الإسماعيلي ثلاث نقاط بلا رجعة، هناك صعوبة شديدة من الناحية القانونية. وهناك بند العقوبة المشددة، وبالتالي سيصل الإجمالي إلى 9 نقاط".

وأردف "هناك حكم نهائي والمحكمة الفيدرالية رفضت الطعن عليه. الحل الودي؟ الحل الوحيد أمامهم تفادي قرار ملزم من المحكمة الرياضية الدولية بخصم النقاط، ولن تصمت أندية أخرى على هبوطها لصالح فريق آخر صدر حكم ضده. كل أنواع المماطلات تمت من جانب النادي الإسماعيلي على مدار عامين".

وأتم "الإسماعيلي صرف مليون و250 ألف جنيه لتعطيل القضية لمدة شهرين بالشكوى على قرار خصم النقاط الثلاث، ما يرضيني هو الحصول على حقوقي بالكامل، 24 مليون جنيه".

كريم فؤاد الأهلي النجوم
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