مانشستر سيتي يجدد عقد فيرناندينيو حتى 2022

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 11:14

كتب : FilGoal

فيرناندينيو

أعلن نادي مانشستر سيتي تمديد تعاقد فيرناندينيو لموسم واحد لينتهي في صيف 2022.

فيرناندينيو

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويتيح تجديد تعاقد لاعب الوسط البرازيلي لإكمال مسيرته لموسم تاسع بقميص السيتيزنز، إذ خاض 350 مباراة وحقق 12 لقبا.

وقال فيرناندينيو (36 عاما) عقب التجديد لموقع النادي: "في رأسي وعقلي، لم يتم إنجاز المهمة بعد".

أخبار متعلقة
كلوب: مانشستر سيتي لم يكن ليفوز بالدوري لو فقد مدافعيه مثلنا مالك مانشستر سيتي يتحمل تكلفة انتقال الجمهور لحضور نهائي الأبطال سولشاير: إذا أردنا تحدي مانشستر سيتي علينا تعزيز فريقنا توريس: مانشستر سيتي يعيش أسبوعا رائعا

وأضاف "ولهذا السبب قررت البقاء هنا لمدة عام آخر ومحاولة مساعدة الفريق والنادي لتحقيق الأهداف التي يبحثون عنها. من وجهة نظري، يمكننا فعل ذلك، لا تزال هناك فرص للتحسن وتحقيق تلك الأهداف".

وأكمل "بالنسبة لي ولعائلتي، إنه لمن دواعي سروري البقاء في مانشستر لمدة عام آخر".

وأتم "إذا كان بإمكاني الاستمرار في القيام بنفس الطريقة، وقيادتهم داخل الملعب، خارج الملعب، لمساعدتهم على التحسن ولأداء أفضل خلال المباريات، فسأكون أسعد شخص هناك".

وانضم فيرناندينيو لسيتي في 2013 قادما من شاختار دونتسك الأوكراني وأصبح من أهم العناصر الأساسية في الفريق تحت قيادة مانويل بيليجريني ثم بيب جوارديولا.

إجمالا خاض لاعب الوسط البرازيلي، 350 مباراة مع سيتي سجل 24 هدفا وتوج بـ 12 لقبا من بينها 4 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، و6 كـأس الرابطة و1 كأس الاتحاد و1 كأس الدرع الخيرية.

مانشستر سيتي فيرناندينيو الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنريكي: سيمون قدم درسا للجميع 8 دقيقة | يورو 2020
خبر في الجول – الأهلي يتفق مع معلول وأجايي على التجديد بعد نهائي دوري الأبطال 12 دقيقة | ميركاتو
مانشستر سيتي يجدد عقد فيرناندينيو حتى 2022 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد خروج فرنسا.. ليكيب: مُحيت.. ولوباريزيان: الوهم 26 دقيقة | يورو 2020
شاكا: كتبنا التاريخ.. الفرنسيون ظنوا المباراة انتهت بعد 3-1 44 دقيقة | يورو 2020
مؤتمر ديشامب: عانينا.. سقطنا في 10 دقائق للأسف 53 دقيقة | يورو 2020
منافس مصر - قائمة أستراليا الأولمبي.. أرنولد يضم 18 لاعبا لـ "مجمموعة الأحلام" 58 دقيقة | منتخب مصر
تريزيجيه: معاملة فايلر معي كانت سيئة.. وقصة الصورة مع أبناء روبينيو ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض
قد ينال إعجابك