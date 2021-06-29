مانشستر سيتي يجدد عقد فيرناندينيو حتى 2022

أعلن نادي مانشستر سيتي تمديد تعاقد فيرناندينيو لموسم واحد لينتهي في صيف 2022.

فيرناندينيو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

ويتيح تجديد تعاقد لاعب الوسط البرازيلي لإكمال مسيرته لموسم تاسع بقميص السيتيزنز، إذ خاض 350 مباراة وحقق 12 لقبا.

وقال فيرناندينيو (36 عاما) عقب التجديد لموقع النادي: "في رأسي وعقلي، لم يتم إنجاز المهمة بعد".

وأضاف "ولهذا السبب قررت البقاء هنا لمدة عام آخر ومحاولة مساعدة الفريق والنادي لتحقيق الأهداف التي يبحثون عنها. من وجهة نظري، يمكننا فعل ذلك، لا تزال هناك فرص للتحسن وتحقيق تلك الأهداف".

وأكمل "بالنسبة لي ولعائلتي، إنه لمن دواعي سروري البقاء في مانشستر لمدة عام آخر".

𝗙𝗘𝗥𝗡𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟮! 🎉 We're delighted that @fernandinho has extended his contract at the Club! 💙 Tap below for the full story! 📝 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) June 29, 2021

وأتم "إذا كان بإمكاني الاستمرار في القيام بنفس الطريقة، وقيادتهم داخل الملعب، خارج الملعب، لمساعدتهم على التحسن ولأداء أفضل خلال المباريات، فسأكون أسعد شخص هناك".

وانضم فيرناندينيو لسيتي في 2013 قادما من شاختار دونتسك الأوكراني وأصبح من أهم العناصر الأساسية في الفريق تحت قيادة مانويل بيليجريني ثم بيب جوارديولا.

إجمالا خاض لاعب الوسط البرازيلي، 350 مباراة مع سيتي سجل 24 هدفا وتوج بـ 12 لقبا من بينها 4 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، و6 كـأس الرابطة و1 كأس الاتحاد و1 كأس الدرع الخيرية.