كارتيرون: أتمنى التجديد لـ بنشرقي.. وفارق الـ20 نقطة يضع الضغط على الأهلي الإثنين، 28 يونيو 2021 - 23:07 كتب : FilGoal باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الزمالك كارتيرون نرشح لكم أخر الأخبار وضع حجر أساس استاد المصري الجديد 4 يونيو 10 دقيقة | مصر مودريتش: لم يكن لدينا القوة للعودة مرة أخرى 13 دقيقة | يورو 2020 كرة يد - مصر تهزم كرواتيا وديا في بداية الاستعداد لـ أولمبياد طوكيو 18 دقيقة | رياضات أخرى ضربة جزاء سافيولا تعادل صاروخ فوزي.. إنبي والمقاولون يعطلان بعضهما البعض 27 دقيقة | الدوري المصري لبيب: فريق السلة أثبت استمرار مدرسة الزمالك.. وموقف أوجستي ووالتر هودج 28 دقيقة | مصر كارتيرون: أتمنى التجديد لـ بنشرقي.. وفارق الـ20 نقطة يضع الضغط على الأهلي 38 دقيقة | الدوري المصري سلة - أنس أسامة لـ في الجول: اللقب يكون رائعا عندما يأتي بصعوبة.. راهنت على الشوط الخامس 48 دقيقة | رياضات أخرى حوار - موسيماني: أضع الخطة فقط والباقي يفعله اللاعبين.. وهذا سر اجتماعاتي مع الخطيب ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مباشر يورو 2020 – فرنسا (3) - (3) سويسرا.. ركلات الترجيح حوار - موسيماني: أضع الخطة فقط والباقي يفعله اللاعبين.. وهذا سر اجتماعاتي مع الخطيب كارتيرون: أتمنى التجديد لـ بنشرقي.. وفارق الـ20 نقطة يضع الضغط على الأهلي هدف زيزو يُنصر الزمالك على المقاصة كرة سلة - نهاية ماراثونية.. الزمالك يستعيد الدوري بعد سلسلة مثيرة مع الاتحاد السكندري الأكثر مشاهدة 1 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 2 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض أمس اليوم غدا الدوري المصري 0 سموحة 3 الإسماعيلي انتهت الدوري المصري 0 طلائع الجيش 2 البنك الأهلي انتهت يورو 2020 0 هولندا 2 التشيك انتهت يورو 2020 1 بلجيكا 0 البرتغال انتهت كأس الكونفدرالية (5) 0 الرجاء البيضاوي (4)0 بيراميدز انتهت الدوري المصري 0 مصر للمقاصة 1 الزمالك انتهت الدوري المصري 1 إنبـي 1 المقاولون العرب انتهت يورو 2020 3 كرواتيا 5 إسبانيا انتهت يورو 2020 3 فرنسا 3 سويسرا مباشر الدوري الأمريكي 2 دالاس 1 نيو انجلاند ريفليوشن انتهت يورو 2020 - إنجلترا - ألمانيا لم تبدأ 18:00 يورو 2020 - السويد - أوكرانيا لم تبدأ 21:00 كوبا أمريكا - بوليفيا - الأرجنتين لم تبدأ 02:00 كوبا أمريكا - أوروجواي - باراجواي لم تبدأ 02:00 قد ينال إعجابك