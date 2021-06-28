كارتيرون: أتمنى التجديد لـ بنشرقي.. وفارق الـ20 نقطة يضع الضغط على الأهلي

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 23:07

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

الزمالك كارتيرون
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