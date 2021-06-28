هدف زيزو يُنصر الزمالك على المقاصة

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 20:56

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاصة

قاد أحمد سيد "زيزو" فريقه الزمالك للفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ27 من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب الجيش في السويس.

الفوز هو الـ18 للزمالك في الدوري هذا الموسم، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى النقطة 61 في صدارة الدوري، بفارق 18 نقطة عن المصري صاحب المركز الثاني.

وبفارق 20 نقطة عن الأهلي والذي يتبقى له 8 مباريات أقل من الزمالك.

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بينما تجمد رصيد المقاصة عند النقطة 36 في المركز السابع.

وجاء هدف فوز الزمالك بقدم زيزو من ركلة جزاء في الشوط الأول.

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وصف المباراة

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بدأ الزمالك المباراة بنشاط هجومي ونجح في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 6 بعدما لمست الكرة يد عصام صبحي مدافع المقاصة بعد رأسية من بنشرقي.

وتقدم أحمد سيد "زيزو" لتنفيذ الركلة وسجل منها هدف فوز الزمالك بعدما وضع الكرة على يمين الحارس محمود حمدي.

بعد الهدف استمر ضغط الزمالك على مرمى المقاصة في محاولة لإحراز الهدف الثاني ولكن دون خطورة حقيقة.

وطالب لاعبو المقاصة باحتساب ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد سيف الجزيري لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

وكاد الجزيري أن يضيف الهدف الثاني للزمالك بنهاية الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة من زيزو جعلته في مواجهة المرمى لكنه مرر كرة عرضية مرت جوار القائم قبل أن يصل لها بنشرقي.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

الشوط الثاني

وكما بدأ الزمالك الشوط الأول بدأ الشوط الثاني وبادر بالهجوم وكاد زيزو أن يسجل الهدف الثاني بعدما انفرد بالمرمى لكنه سدد كرة أنقذها محمود حمدي.

وحصل أوباما على بطاقة صفراء بعد تدخل على لاعب المقاصة في الدقيقة 50.

ثم حصل إمام عاشور على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على هشام محمد في وسط الملعب في الدقيقة 56.

وحصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء سددها بنشرقي وتصدى لها محمود حمدي ببراعة وأبعد الكرة عن المرمى.

وشارك شيكابالا وأحمد فتوح بدلا من إمام عاشور وسيف الجزيري في الدقيقة 78.

وحاول المقاصة في الدقائق المتبقية إحراز هدف التعادل ولكن لم تكتمل محاولاته، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد.

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