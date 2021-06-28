انتهت يورو 2020 – فرنسا (3) - (3) سويسرا.. السويسريون إلى ربع النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي فرنسا وسويسرا التي تقام في ملعب آرينا ناسيونالا في رومانيا في دور الـ16 من يورو 2020.

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نهاية المباراة بانتصار سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 وتأهلهم إلى ربع النهائي.

يان سومر يتصدى لركلة مبابي وسويسرا إلى ربع نهائي يورو 2020.

أدمير محمدي يسجل الركلة الخامسة بنجاح.

بريسنل كيمبيمبي يسجل الركلة الرابعة بنجاح لفرنسا.

روبن فارجاس يسجل الركلة الرابعة بنجاح بعدما لمست يد لوريس وسكنت الشباك.

ماركوس تورام يسجل الركلة الثالثة بنجاح والتعادل مستمر.

مانويل أكانجي يسجل الركلة الثالثة لسويسرا بنجاح.

جيرو يسجل الركلة الثانية بنجاح.

فابيان شاير يسجل الركلة الثانية بنجاح لسويسرا.

بول بوجبا يدرك التعادل لفرنسا.

ماريو جافرانوفيتش سجل الركلة الأولى لسويسرا بنجاح.

منتخب سويسرا سيسدد الركلة الأولى.

نهاية المباراة واللجوء لركلات الترجيح.

انطلاق الشوط الإضافي الثاني.

نهاية الشوط الإضافي الأول.

ق94: يا ربااااه يان سومر يتألق ويتصدى لتسديدة رائعة من بافارد من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الوقت الأصلي واللجوء لشوطين إضافيين.

ق90+:4: العارضة تحرم كومان من هدف رابع رائع لفرنسا.

ق90+4: يا ربااااه أدمير محمدي يفشل في السيطرة على الكرة ولوريس يخرج من مرماه ويمسك بها سريعا.

ق90+1: جوووووووووووووووووول التعااااااااااااااااادل بتسديدة زاحفة من جافرانوفيتش.

ق85: ماريو جافرانوفيتش يسجل هدفا لسويسرا لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.

ق81: جوووووووووووووول سيفيروفيتش يقلص النتيجة لسويسرا برأسية.

ق75: جوووووووووووووووول ثاااااااااالث بتسديدة راااائعة مقوسة من بوجبا.

ق68: سيلفان فيدمر كاد يسجل في مرماه بالخطأ برأسية لكنها ذهبت لركلة ركنية.

ق59: جووووووووووووول بنزيمة يسجل الهدف الثاني لفرنسا برأسية بعد متابعته تصدي من يان سومر لتسديدة جريزمان.

ق57: جوووووووووووووول بنزيييييييييييمة يدرك التعااااااااادل لفرنسا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق56: بينية رائعة من بوجبا وبنزيمة يهدر التعاااااادل بتسديدة مرت بجوار المرمى بقليل.

ق54: هوجو لوريس يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من ريكاردو رودريجيز.

ق53: ركلة جزااااااء لسويسرا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سويسرا بهدف دون رد.

ق40: مازالت سويسرا متقدمة في النتيجة وغياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

ق31: رأسية من بريل إمبولو مرت لخارج الملعب.

ق28: تسديدة قوية من رابيو مرت بجوار مرمى سويسرا بقليل.

ق15: جوووووووووووول أوووول لسويسرا برأسية من هاريس سيفيروفيتش.

ق10: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

ق3: ركنية من جريزمان قابلها فاران برأسية مرت أعلى مرمى سويسرا.

انطلاق المباراة.