جنوب إفريقيا تعلق نشاط كرة القدم للهواة

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 14:39

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا

أعلن اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم اليوم الإثنين تعليق نشاط اللعبة للهواة بسبب تفشي فيروس كورونا في الدولة.

وأوضح بيان الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن تعليق النشاط سيمتد إلى 11 يوليو المقبل.

وطالب الجنوب إفريقيين باتباع إجراءات السلامة من تفشي فيروس كورونا بارتداء أقنعة الوجه ومراعاة التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل إذا لزم الأمر.

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وبسبب تفشي فيروس كورونا قررت حكومة جنوب إفريقيا يوم الأحد حظر السفر من وإلى ولاية جوتنج التي ينتمي لها نادي كايزر تشيفز المتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المفترض أن يلعب كايزر تشيفز، الذي بلغ النهائي لأول مرة في تاريخه، ضد الأهلي في النهائي يوم 17 يوليو المقبل في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وبلغ كايزر تشيفز نهائي البطولة بعدما أقصى الوداد المغربي.

وكشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تم طلب تقديم موعد النهائي بسبب ارتباط المنتخب الأولمبي المصري بالمشاركة في دورة طوكيو 2020.

ويضم منتخب مصر الأولمبي لاعبين من الأهلي، يسعى لانضمامهم لمعسكره قبل يوم 17 يوليو الذي يعتبر الأخير لدخول الفقاعة الطبية للدورة الأولمبية.

جنوب إفريقيا
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