المقاصة يكشف لـ في الجول موقف إذاعة مباراة الزمالك

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لـ مصر للمقاصة، عن موقف إذاعة مباراة الفريق ضد الزمالك في الجولة 27 من الدوري المصري.

وقال سليم لـ FilGoal.com: "تلقينا وعدا بالحصول على جزء من مستحقاتنا لدى الشركة الراعية اليوم قبل مباراة الزمالك".

وأوضح "لو تلقينا الأموال قبل المباراة ستذاع دون مشاكل. لو لم يحدث ذلك لن تذاع المباراة".

وفي وقت سابق، قرر نادي مصر للمقاصة عدم إذاعة مباراة الزمالك ضمن مواجهات الجولة 27 من الدوري المصري، بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة للنادي لدى الشركة الراعية. (طالع التفاصيل)

وحينها، قال بكري سليم لـ FilGoal.com: "فاض بنا الكيل، لدينا 12.5 مليون جنيه مستحقات متأخرة من الشركة الراعية".

وأضاف "لذلك اتخذنا القرار بعدم إذاعة المباراة يوم الإثنين المقبل".

وأكمل "الاعبون أصبحوا لا يثقون بنا لأنهم يريدون الحصول على حقوقهم".

وأتم "نبحث على مستحقاتنا، ولا يوجد جديد، لذلك مجلس الإدارة اتخذ هذا القرار".

ويلتقي مصر للمقاصة مع الزمالك يوم الإثنين على ملعب الجيش بالسويس.

وكان المقاصة قد ودع كأس مصر بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون مقابل في ربع النهائي.

ويحتل المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة من 25 مباراة بينما الزمالك في الصدارة بـ 58 نقطة من 26 مباراة.