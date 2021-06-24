المقاصة يرفض إذاعة مواجهة الزمالك

الخميس، 24 يونيو 2021 - 21:06

كتب : بسام أبو بكر

الزمالك - المقاصة - سيف الجزيري

قرر نادي مصر للمقاصة عدم إذاعة مباراة الزمالك ضمن مواجهات الجولة 27 من الدوري المصري، بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة للنادي لدى الشركة الراعية.

ويلتقي مصر للمقاصة مع الزمالك يوم الإثنين المقبل على ملعب الجيش بالسويس.

وشدد بكري سليم المدير التنفيذي للنادي أن قرار مجلس الإدارة بعدم إذاعة مباراة الزمالك جاء في ضوء التزامات مجلس الإدارة تجاه فريق الكرة.

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وفي إطار حرصه على الالتزام بسداد كافة مستحقات لاعبي الفريق والجهاز الفني، مما يتسبب في تشتيت تركيز اللاعبين، ويؤثر سلبيا على مسيرة الفريق.

وتعد المستحقات الموجودة لدى الشركة الراعية مصدر الدخل المالي الأول للنادي.

وقال عصام سراج مستشار التسويق والاستثمار بنادي المقاصة لـ FilGoal.com: "خاطبنا اتحاد الكرة وبريزنتيشن لعدم إذاعة مواجهة مباراتنا أمام الزمالك".

وتابع "طالبنا بريزنتيشن في خطاب رسمي بسداد المستحقات المتأخرة للفريق والتي تخطت 10 ملايين جنيه".

وشدد سراج "الفريق لم يستطع دفع المستحقات المتأخرة للاعبين بسبب تأخر الشركات المعلنة في دفع القيمة المستحقة لشركة بريزنتيشن نفسها".

واختتم تصريحاته "نتمنى حل هذه المشكلة خلال الساعات المقبلة من أجل إذاعة اللقاء".

وكان المقاصة قد ودع كأس مصر بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون مقابل في ربع النهائي.

ويحتل المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة من 25 مباراة بينما الزمالك في الصدارة بـ 58 نقطة من 26 مباراة.

مصر للمقاصة الزمالك في الدوري الدوري المصري
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