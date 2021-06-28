مصدران من كاف والاتحاد المغربي يوضحان لـ في الجول تأثير قرارات جنوب إفريقيا على نهائي دوري الأبطال

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تأثير القرارات الاحترازية التي أخذتها حكومة جنوب إفريقيا ضد فيروس كورونا، على نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي من المفترض أن يجمع بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في كازابلانكا المغربية، يوم 17 يوليو المقبل.

وقال المصدر المسؤول لـ FilGoal.com: "تابعنا القرارات عن كثب، وسنتواصل مع المسؤولين في جنوب إفريقيا للتعرف على موقف كايزر تشيفز، وسنقوم بالتنسيق مع الحكومة المغربية".

وأوضح "إذا تطور الوضع الصحي، وأصبح هناك صعوبة لدى نادي كايزر تشيفز في التنقل أو لعب المباراة سنلجأ لحلول أخرى مثل تأجيل المواجهة أو نقلها لمكان آخر، لكننا لن نقرر أي شيء قبل معرفة موقف الجميع".

وفي المقابل، اتجه FilGoal.com لمصدر بالاتحاد المغربي لكرة القدم، مستضيف المباراة، ليوضح لـ FilGoal.com: "نتابع القرارات التي تلت دخول جنوب إفريقيا الموجة الرابعة من كورونا. سبق وأن رفضت السلطات الصحية في المغرب دخول كايزر تشيفز للبلاد حين لعب ضد الوداد في دور المجموعات ولُعبت المباراة في بوركينا فاسو".

وشدد "وقتها، كانت جنوب إفريقيا دولة محظورة بسبب أعداد إصابات مواطنيها بفيروس كورونا، لكن كايزر تشيفز دخل المغرب بشكل طبيعي في نصف النهائي لأن الوضع كان مستقرا".

وأكمل "الوضع الحالي قد يكون مقلقا في حالة استمراره، وسنقوم بالتنسيق مع السلطات الصحية وكاف في حال حدوث أي تطور".

وأتم "الحديث حول مستقبل نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون الآن سابقا لأوانه. حتى الآن نحن مستعدين للنهائي وعلينا انتظار ما سيحدث".

وفي وقت سابق، وقال فينا مافوسا المتحدث الرسمي لنادي كايزر تشيفز لـFilGoal.com: "النادي كان في إجازة يوم الأحد ولم نبحث موقفنا بخصوص القرارات الأخيرة في البلاد حول منع السفر بسبب فيروس كورونا".

وأضاف "سنعقد اجتماعا في النادي اليوم الإثنين لمناقشة كافة الجوانب الخاصة بقرار منع السفر في جنوب إفريقيا وذلك قبل نهائي إفريقيا".

ماذا حدث

قررت الحكومة الجنوب إفريقية فرض حظرا في البلاد بسبب بدأ الموجهة الرابعة لفيروس كورونا.

وأعلن الرئيس جنوب إفريقي أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد بدأت في الانتشار في 5 ولايات، وهم: جوتنج وإيسترن كيب وويسترن كيب وفري ستيت وكوازولو ناتال.

كما ستكون مواعيد الحظر الجديدة من التاسعة مساء وحتى الرابعة فجرا، على أن يستمر لـ14 يوما، مع غلق المدارس والمطاعم.

وأوضح الرئيس الجنوب إفريقي أنه تم منع السفر من وإلى ولاية جوتنج إلا للعمل أو لنقل البضائع فقط.

وهنا قد تكمن مشكلة فريق كايرز تشيفز.

حيث يتواجد الفريق في ولاية جوتنج، وقد يواجه مشكلة في التنقل خارج الولاية بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وتعد جوهانسبرج -حيث يتواجد مقر نادي كايزر تشيفز- هي عاصمة ولاية جوتنج.

ويستعد كايرز تشيفز لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو المقبل. بعدما فاز على الوداد المغربي.

وسيقام نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي في المغرب.