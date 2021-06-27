كايزر تشيفز في موقف صعب.. حكومة جنوب إفريقيا تمنع السفر داخل البلاد

الأحد، 27 يونيو 2021 - 21:33

كتب : FilGoal

سمير نوركوفيتش - كايزر تشيفز - الوداد - دوري أبطال إفريقيا

قررت الحكومة الجنوب إفريقية فرض حظرا في البلاد بسبب بدأ الموجهة الرابعة لفيروس كورونا.

وأعلن سيريل رامافوزا الرئيس الجنوب إفريقي، القرارات الجديدة بنفسه.

وأوضح الرئيس جنوب إفريقي أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد بدأت في الانتشار في 5 ولايات، وهم: جوتنج وإيسترن كيب وويسترن كيب وفري ستيت وكوازولو ناتال.

كما ستكون مواعيد الحظر الجديدة من التاسعة مساء وحتى الرابعة فجرا، على أن يستمر لـ14 يوما، مع غلق المدارس والمطاعم.

وأوضح الرئيس الجنوب إفريقي أنه تم منع السفر من وإلى ولاية جوتنج إلا للعمل أو لنقل البضائع فقط.

وهنا قد تكمن مشكلة فريق كايرز تشيفز.

حيث يتواجد الفريق في ولاية جوتنج، وقد يواجه مشكلة في التنقل خارج الولاية بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وتعد جوهانسبرج -حيث يتواجد مقر نادي كايزر تشيفز- هي عاصمة ولاية جوتنج.

ويستعد كايرز تشيفز لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو المقبل.

وسيقام نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي في المغرب.

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