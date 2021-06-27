ما لم يفعله إلا الزمالك.. الإسماعيلي يهزم سموحة ويتقدم 4 مراكز

ما لم يفعله إلا الزمالك، كان له الإسماعيلي. فاز على سموحة ولقنه الهزيمة الثالثة في الموسم.

فاز الإسماعيلي على سموحة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

سجل بينسون شيلونجو، وفخر الدين بن يوسف، وشكري نجيب أهداف الإسماعيلي.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى 35 نقطة متقدما 4 مراكز إلى المركز الثامن، فيما تجمد رصيد سموحة عند 40 نقطة في المركز الرابع.

سموحة هذا الموسم خسر مباراتين فقط قبل هذه الجولة، كانا أمام الزمالك ذهابا وإيابا، فيما أصبح الإسماعيلي الآن هو ثاني الفرق التي تستطيع الفوز على الزمالك.

التشكيل

إيهاب جلال بدأ اللقاء بـ شكري نجيب، وبينسون شيلنجو في هجوم الإسماعيلي.

في المقابل، بدأ أحمد سامي بـ ديريك نيسيبامبي في الهجوم، ومن خلفه مصطفى فتحي، وأحمد عبد القادر، وعبد الكبير الوادي.

وصف المباراة

سموحة كان الأخطر في بداية اللقاء، وتوغل عبد الكبير الوادي في الدقيقة الـ13 حتى دخل منطقة الجزاء وسدد في الشباك الجانبية للمرمى.

أما الإسماعيلي، فرد بالهدف الأول في الدقيقة الـ23. عرضية من محمد عادل، قابلها شيلونجو برأسية في المرمى مسجلا الأول.

الإسماعيلي كان الأفضل بعد ذلك. فخر الدين بن يوسف سدد رأسية في الدقيقة الـ35، لكن بجانب المرمى.

ورد سموحة في الدقيقة الـ39 بـ انطلاقة من مصطفى فتحي وتصويبة عرضية مرت من الجميع.

ثم كانت أخطر الفرص في الدقيقة الـ41 بعد مرتدة انتهت بتصويبة من أطهر الطاهر في يد محمد فوزي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف.

الشوط الثاني

الإسماعيلي بدأ الشوط الثاني بأولى التبديلات. شارك عماد حمدي بدلا من محمد حسن.

أما أحمد سامي، فبدأ الشوط الثاني بدخول شريف رضا بدلا من أحمد حمص.

سموحة حاول تشكيل خطورة دون أن جدوى، فشارك محمد نادي، ورفيق كابو بالدقيقة الـ61 بدلا من محمد كناريا، وديريك نيسيبامبي.

ورد إيهاب جلال بدخول عمر الوحش بدلا من أحمد مصطفى في الدقيقة الـ65.

قتل المباراة

ثالث تبديلات الإسماعيلي كان في الدقيقة الـ77 بدخول أحمد مدبولي بدلا من بينسون شيلونجو، ثم شارك نادر شبانة بدلا من محمد صادق في الدقيقة الـ80.

أما سموحة، فدفع بـ عرفة السيد بدلا من أحمد عبد القادر في الدقيقة الـ81.

الإسماعيلي سجل الثاني في الدقيقة الـ84. تمريرة رائعة من نادر رمضان إلى فخر الدين بن يوسف الذي انفرد وسدد الكرة من فوق الحارس مسجلا الثاني. محمد عبد المنعم حاول إنقاذ الكرة من على الخط، لطنه اصطدم في القائم، ليخرج مصابا.

الإسماعيلي لم يكتف بهدفين، فأضاف الثالث بالدقيقة الـ88 عن طريق شكري نجيب بتصويبة أرضية، لينتهي اللقاء بفوز الإسماعيلي بثلاثية.